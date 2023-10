El Partido Popular de Teruel niega la abstención de su partido en la investidura de Sánchez

«No vamos a admitir el cinismo de que el PSOE nos pida lo que se ha negado a hacer con el partido más votado por los españoles«. Así de contundentes se han mostrado este jueves los diputados nacionales por Teruel del Partido Popular, Alberto Herrero y Raquel Clemente, en una rueda de prensa tras su visita a la ciudad de Alcañiz.

Alcalde de Calanda y alcaldesa de Celadas han valorado el debate de investidura fallido celebrado la pasada semana, un debate que según ellos «ha truncado el relato de Sánchez, ha recordado el resultado electoral del que reniegan el PSOE y sus socios y ha retratado a todos» y que ha permitido que los diputados del PP «terminen el debate con los principios intactos». «Podemos mirar a los votantes a la cara porque defendemos lo mismo que hace tres meses y lo seguiremos haciendo estemos donde estemos», ha reiterado Herrero. Mensaje que ha lanzado después de asegurar que la investidura «no fue un acto fallido, sino esclarecedor» ya que ha servido para demostrar la forma de hacer política del Partido Popular, que defiende «la libertad e igualdad de todos los españoles, respeta las instituciones y piensa en el interés general».

Ambos diputados han hecho especial hincapié en su preocupación por cómo Mayte Pérez, «fiel escudera de Lambán», firmaba el apoyo del PSOE a nivel provincial a la investidura de Pedro Sánchez.

«¿También vamos a entrar los turolenses y vamos a vendernos para que deje de ser nuestro país igual y se nos trate a todos los territorios con igualdad?«, se ha preguntado Raquel Clemente. «Con un gobierno de Núñez Feijóo la igualdad de todos los territorios, la libertad y el constitucionalismo hubieran sido la

bandera y ahora nos tenemos que preocupar y preguntar si Mayte Pérez va a abanderar la desigualdad de los territorios y por lo tanto la desigualdad de Teruel», ha concluido.

Los diputados por Teruel han asegurado también en esta comparecencia de prensa que la autodeterminación «es un cebo para no hablar de la amnistía». «Encima de la mesa no está un referéndum de independencia, sino la amnistía. El referéndum es la artimaña para vender el argumento de que han conseguido decir no a la consulta popular sobre la independencia pero sí a algo más sensato, la amnistía», han apuntado.

Herrero y Clemente han exigido a Pedro Sánchez que replantee su camino a la investidura, porque lo que ha cambiado «no son los independentistas, sino las necesidades del presidente en funciones tras perder las elecciones y su respuesta ante las exigencias separatistas. No es convivencia, es connivencia. No es oportunidad, es oportunismo», han sentenciado.

Por ultimo, han apuntado que los socialistas «han mentido» porque no llevaban en su programa electoral ni mencionaron en campaña su disposición a la amnistía, ni tampoco a un referéndum de autodeterminación, por lo que «no están legitimados» para llevar alguna de estas medidas a cabo.

«Si quieren estar legitimados para ello que sean valientes y vayan a las urnas diciendo alto y claro lo que quieren hacer, para que los españoles digamos si lo legitimamos o no», han puntualizado.