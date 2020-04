¿De dónde surge la idea de llevar a cabo este trabajo en profundidad?

Todo empezó por un tuit. Cuando tuvo lugar el Triple Crimen de Andorra lo estuve siguiendo con interés. Me llaman la atención este tipo de sucesos y estuve muy pendiente, pero cuando vi que habían atrapado a Igor el Ruso en cuestión de horas dejé un poco atrás el tema. No obstante, uno o dos años después encontré en Twitter a la Asociación de los Amigos de Iranzo. Empecé a leer sus tuits, comencé bucear y me di cuenta de todo lo que reclaman, las 87 preguntas. Y es precisamente eso lo que se intenta abordar en estos podcasts, todos los interrogantes que dos años y medio después siguen en el aire.

¿Ha resultado complejo reconstruir todo lo que ocurrió?

Sí, tuvo cierta dificultad pero con tiempo todo sale mejor. Lo primero que hice fue ir Albalate y Andorra para hablar con la gente: alcaldesas, Amigos de Iranzo… recorrer la zona. Muchas veces casi se me ponían los pelos de punta. Resultaba bastante estremecedor sentir todo lo que había pasado allí y, sobre todo, las dudas que siguen existiendo entre los vecinos, entre los compañeros de Víctor y Víctor Jesús… Como sabéis esto no se ha olvidado y sigue muy presente.

¿Cuántas voces intervienen en esta serie de podcasts?

También habéis contado con La COMARCA para este proyecto...

¿Qué sensación te queda tras esta investigación periodística y después de poder hablar con los vecinos del territorio?

Lo tenía bastante claro desde el principio pero conforme iba trabajando en ello se fue reforzando la idea de que quería ser muy respetuosa con ellos. Trataba de ponerme en su lugar, insisto, responder esas preguntas y revisitar lo que se hizo mal. No desde un punto de vista acusatorio, sino analizar qué fue lo que se hizo mal, cuáles fueron esos errores. Este podcast no trata de contar la vida de un asesino, no, no pretende eso. Intenta revisar lo que pasó porque fue todo muy confuso, quedan muchos interrogantes, muchas cosas que te hacen pensar ‘¿cómo puedo pasar esto?’. Creo que si la gente tiene dudas es justo y es lícito que queden resultas en la medida de lo posible, sobre todo para que nunca vuelva a pasar. Es muy complicado que algo así vuelva a ocurrir pero cuando hay posibilidades es cuando no se analiza lo sucedido.