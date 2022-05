Pekeño Ternasko: «Desde Samper emito 24 horas de radio rock online locutada»

El 21 de agosto de 2020, en una tregua de movilidad en el confinamiento, Santi y su pareja pusieron rumbo a Samper dejando atrás Zaragoza. Empezaron una nueva vida en una casa familiar que ya acumulaba demasiado tiempo de clausura. «La idea nos rondaba desde 2019 y la pandemia nos hizo dar el paso. Yo sabía que era lo mejor pero el tiempo me ha demostrado que fue la mejor decisión», dice Santi.

Encontraron una mejor calidad de vida y además, Santi Pekeño Ternasko, pudo continuar en los micrófonos de asaltomataradiorock.com, la radio online locutada que inició en Zaragoza en 2016. «Empecé en la convencional en 1999 en Radio MAI en Zaragoza y en unos años que viví en México, donde están muy al día en tecnología, conocí el mundo online y todas sus posibilidades y al volver a España empecé», dice.

Desde Samper sigue emitiendo para todo el mundo las 24 horas de lunes a domingo. Asegura que de 2020 a la actualidad, ha experimentado un crecimiento de usuarios mucho mayor que los cuatro años anteriores. «¿Por qué? No tengo ni idea, pero esto demuestra que no es necesario vivir en una de las ciudades más grandes del mundo», apunta. Este desembarco no fue sencillo porque las conexiones no han sido las más óptimas hasta ahora que ya se ha instalado la fibra en el pueblo y «algo se nota».

Él ha vuelto a sus raíces porque se crió en Alcañiz antes de trasladarse a Zaragoza. Samper es el pueblo materno en el que tiene sus primeros recuerdos y desde allí se mueve mucho en tren. «Que dure porque el AVE estará muy bien pero no sirve para moverte en Aragón, hay que cuidar esos trenes», concluye.