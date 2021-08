La película ‘¡Ni te me acerques!’ se proyecta en Ariño

‘¡Ni te me acerques!’ se ha proyectado este martes a las 21.00 en Ariño, el pueblo escenario de este largometraje cuya trama discurre entre el casco urbano y el Hotel Balneario en su mayoría. En la proyección han estado presentes varios responsables de la película, entre ellos, el director, Norberto Ramos del Val. Han llegado de Tarazona donde anteanoche se pudo ver la película en el Festival de Cine de Comedia para el que fue seleccionada. La proyección en el municipio minero se ha desarrollado con aforo limitado de unas 70 personas en el multiusos.

En cines, ‘¡Ni te me acerques!’ se estrenó en noviembre aunque no llegó a las pantallas aragonesas. Con todo, como explica el director, ha llegado a la audiencia, sobre todo, tras su desembarco en internet. «Ha funcionado muy bien, sobre todo, en Amazon. La han visto casi un millón de personas, que no está nada mal para una película hecha con cuatro duros y entre una docena de locos. Estamos muy contentos», señala.

Llegaron en julio de 2020 a Ariño, donde rodaron la historia de un escritor en paro al que le sorprende el confinamiento en un hotel. Buscando escenarios por toda España recibieron la respuesta afirmativa en Ariño donde están disponibles a ser escenario de la segunda parte. El alcalde del municipio, Joaquín Noé, subraya que las imágenes que pueden verse en la pantalla tanto de Ariño como del Balneario «son una publicidad impagable«. «Se pusieron en contacto primero con el gerente del Balneario de Ariño, Pedro Villanueva, quien les dijo que sí a la propuesta, y más tarde nos reunimos con el productor y el director para mostrarles los lugares más característicos de Ariño. Salen todos y, además, con unas imágenes maravillosas de dron», cuenta Noé.