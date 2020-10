Los PGE desbloquean la A-68 con sólo 700.000 euros para los tramos de Teruel

El proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 contempla un desbloqueo importante para la A-68 con partidas que alcanzan los 22 millones de euros. No obstante, los avances reales se verán en la provincia de Zaragoza, donde se han consignado 21,378 millones de euros para comenzar las obras de desdoblamiento entre El Burgo y Fuentes de Ebro. En ese sentido, cabe recordar que las obras ya se adjudicaron este mes de septiembre por un importe de 62,1 millones de euros, por lo que la proyección es terminar los trabajos en 2024.

En los tramos del territorio hasta Vinaròs se invertirán 700.000 euros para llevar a cabo la redacción de los proyectos constructivos de El Regallo-Alcañiz (200.000 euros) y Alcañiz-las Ventas de Valdealgorfa (200.000 euros). En estos dos casos, se contemplan inversiones plurianuales hasta 2024, cuando llega la previsión mayor, de dos millones de euros. También el presupuesto incluye 100.000 euros para el tramo de Fuentes a Quinto, aunque en este caso la previsión no llega hasta 2024. Con respecto al tramo de Ventas de Valdealgorfa- Vinaròs sólo hay partida en 2021 y asciende a 200.000 euros que sería para licitar el estudio informativo, por lo que hará falta voluntad política para tramitar esta infraestructura en los próximos años.

Hay tramos que todavía no tienen partida en 2021 como son los de Quinto-Azaila, Azaila-Híjar e Híjar-El Regallo. En los tres casos, la proyección que hace el Ministerio es comenzar a invertir en 2023 100.000 euros en cada uno de los tramos, que únicamente podrían costear los proyectos.

El mayor montante en el capítulo de infraestructuras del proyecto de Ley se lo lleva la variante de Alcorisa, cuyas obras han comenzado ya con una inversión de 1,245 millones de euros. Para 2021 hay consignados 12 millones y la previsión es terminar los trabajos en 2022 con casi 17 millones más. En estos momentos, en la zona se sigue con el movimiento de tierras. Además y también en materia de variantes, las cuentas -todavía provisionales- prevén 200.000 euros para cada una de las variantes de Calanda (N-420), Montalbán (N-211) y Utrillas (N-211).

En lo que respecta a Santolea, los PGE recogen casi 4 millones para continuar con las obras del recrecimiento, en este caso con cargo a Acuaes.

Ministerio de Transición

Una partida importante del presupuesto, más del 20%, se lo lleva el nuevo Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que contará en 2021 con 6.805 millones de euros. De acuerdo con la propuesta normativa del PGE, la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señaló además que, en su conjunto entre los presupuestos nacionales y la aportación de la Unión Europea, se destinarán 11.935 millones de euros a políticas verdes que permitan «cumplir» con la descarbonización, con la despoblación y con la economía circular. Habrá que ver que parte de las inversiones llegan al territorio.

Además de los proyectos que afectan directamente al Bajo Aragón Histórico, hay inversiones en el resto de la provincia como los más de 57,7 millones de euros que recibirá Teruel del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para el desarrollo del ferrocarril, entre los que figura el Corredor Cantábrico-Mediterráneo. También aparecen cuantías testimoniales para la A-40 (Teruel-Cuenca) y se recupera la N-211 entre Alcolea del Pinar y Monreal del Campo. Para esta vía hay presupuestados 400.000 euros para el proyecto del estudio informativo, que ya estaba hecho pero caducó.

Las reacciones políticas

El diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, destacó que el proyecto de presupuestos haya contado con todos los compromisos del acuerdo de investidura, además de otras iniciativas incluidas en el Pacto por la Reconstrucción de la Provincia de Teruel que elaboró la sociedad turolense en mayo. Guitarte mostró su satisfacción porque se haya «desbloqueado» la A-68, entre otras cuestiones. «Llevamos semanas trabajando para que el borrador tenga en cuenta la provincia. El trabajo ha exigido un trabajo constante con los Ministerios», dijo Guitarte.

Por su parte, el diputado socialista por Teruel, Herminio Sancho, destacó que la A-68 es una «prioridad» para el Gobierno de Pedro Sánchez, «que ya se comprometió a desbloquearlo durante la campaña electoral de abril». «Lo importante de estos presupuestos a nivel de la provincia es que no son un brindis al sol, están trabajados y se pueden cumplir. La mayor alegría es que son los presupuestos de mayor inversión pública de la historia de la democracia y que Teruel no es ajeno a esto», subrayó. «Con estos presupuestos empezamos a poner a Teruel y al Bajo Aragón en el sitio que merece», incidió.

Muy crítico se mostró el diputado popular por Teruel y alcalde de Calanda, Alberto Herrero, con el borrador de los PGE. Aseguró que son unos números «ficticios» y que «no se ajustan a la realidad». «El Fondo Monetario Internacional y la OCDE denuncian que los ingresos están sumamente hinchados y no se corresponden con la realidad económica. Esto es para justificar el gasto desmesurado y desbocado que pretende hacer el gobierno socialcomunista», incidió, lamentando que los españoles vayan a ser los únicos ciudadanos de los países colindantes que sufran una subida de impuestos.

Con respecto a las partidas destinadas a la provincia de Teruel, Herrero se mostró «totalmente decepcionado». «En la A-68 a su paso por el territorio, hasta el 2024 no se prevé que se empiecen a ejecutar obras. Me ocurre lo mismo con las variantes… se dan pequeñas partidas pero no para empezar», apuntó. Reconoció que sí que se ven a cerrar inversiones como el recrecimiento de Santolea o la variante de Alcorisa, «obras que ya están al 75% de ejecución y que se iniciaron gracias a los últimos presupuestos de Mariano Rajoy», apostilló.

Herrero quiso manifestar también su decepción con Teruel Existe. «Con ese voto que llevó a Sánchez al Gobierno han conseguido mucho menos que en los últimos presupuestos del PP», lamentó. Para terminar, incidió en que lo que sí se cumplirá será «la subida de sueldo del presidente del Gobierno y la renovación de todos los coches oficiales», concluyó.