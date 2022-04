Piden el arreglo urgente de la carretera Molinos-Seno-Castellote «destrozada» por el paso de camiones de gran tonelaje

Blandones, baches «inmensos», asfalto levantado y un “peligro continuo” debido a la gran afluencia de camiones de gran tonelaje que operan en las minas de arcilla de la zona. Son los graves problemas de la carretera Molinos-Seno-Castellote que afectan el día a día de los vecinos de las localidades aledañas y que han suscitado quejas en los últimos días. Se trata de una vía que presenta importante deterioro, el cual se ha ido acuciando a lo largo del tiempo.

El problema, según denuncian, es que esta carretera «no es apta» para el uso que se le está dando en la actualidad. Diariamente por ella transitas «muchos camiones cargados con arcilla» procedente de las minas de Santolea o Seno, entre otras. Su circulación junto al mal estado de la carretera «pone en riesgo» a los vehículos convencionales, al no estar ni siquiera delimitada la vía. Las condiciones de deterioro son acuciantes desde hace tiempo, recalcan. «Hemos llegado a un punto de dejadez exagerado. Yo llevo un coche muy pequeño y, en según que lugares, los camiones ni siquiera pueden frenar, casi invaden toda la calzada y ni siquiera hay marcajes», ha denunciado Mª Pilar Sangüesa, una vecina de Cuevas de Cañart, que tiene que desplazarse al menos tres días a la semana a Castellote por motivos laborales.

Según explica- atendiendo a su propia experiencia-, el nivel de destrozo ha alcanzado un estado «insostenible» para la seguridad de los que utilizan esta vía, en una zona en la que los vecinos de Ladruñan, Dos Torres de Mercader, Las Cuevas de Cañart, Seno o Castellote tienen que utilizar el coche «para todo». La situación la padecen también otros profesionales esenciales como sanitarios, maestros o carteros. «Los que más lo vivimos somos los vecinos de Cuevas, Dos Torres y Ladruñán ya que es la única salida que tenemos», puntualiza.

Respecto a la circulación de los camiones por una vía «que no cumple las condiciones necesarias» esta vecina pide que las instituciones hagan «cumplir las leyes». «No pueden o no deberían circular por algo que no pasa de ser un camino rural asfaltado camiones de ese peso, pero todos lo hacen sin que nadie les detenga y las consecuencias del deterioro las sufrimos nosotros», recalca. Es por eso que reivindica que sean las empresas quienes asuman «su responsabilidad». «Sería de justicia que fueran ellas las que tuvieran que arreglar as vías que destrozan, que colaboraran de alguna manera con Diputación provincial».

Pide «actuaciones urgentes, definitivas y duraderas» ya que a pesar de antiguas acciones, los resultados no han sido efectivos porque los arreglos se han vuelto a deteriorar por tener que soportar una gran carga. Mª Pilar Sangüesa ponía un ejemplo: «Viniendo de Cuevas hacia el stop para coger la dirección hacia Castellote hay un agujero donde te puedes dejar la rueda del coche. Ha sido arreglado hace poco, pero no sirvió de nada. Si no soportara el peso de los camiones diariamente, las actuaciones durarían años. Pedimos que se invierta todo el presupuesto que sea necesario».

Cabe destacar que se trata de una zona de gran afluencia turística y que esta misma carretera es el camino más usual para ir al Puente de la Fonseca y una vía más que lleva a las Grutas de Cristal de Molinos, dos de los Monumentos Naturales de la comarca del Maestrazgo. «Los anunciamos a bombo y platillo y resulta que los visitantes se encuentran con carreteras tercermundistas. Hay que cuidar el turismo teniendo carreteras dignas», reivindica esta vecina.

Ante estas denuncias desde el Servicio de Vías y Obras de la Diputación Provincial de Teruel han informado que «están estudiando» cuál es la mejor manera de acometer una mejora estructural de esta vía que, «efectivamente, está sufriendo un deterioro por el gran peso de los camiones que circulan por ella». «Al tratarse de un daño que se produce por este uso es necesario encontrar la fórmula más adecuada para mejorar el estado de la vía, pero también para evitar que, de mantenerse este uso, se vuelva a deteriorar una vez arreglada», han indicado desde la institución provincial.