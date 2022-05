Piden al Justicia de Aragón que las instituciones aragonesas incluyan la denominación de idioma chapurriau

La Asociación Cultural Amics del Chapurriau pidió al Justicia de Aragón que las instituciones aragonesas denominen chapurriau a la lengua propia de las comarcas del Aragón oriental. A través de una instancia, desde la asociación cultural pidieron amparo a la hora de «proteger» al chapurriau y se instó a que las administraciones aragonesas no consideren al chapurriau y a la lengua que se habla en las citadas comarcas como catalán. En la misiva, subrayaron la, a su juicio, «desprotección» del chapurriau y subrayaron que la actual deriva «está contribuyendo a su desaparición».

La queja iba, de igual modo, dirigida a la propia institución del Justicia. Desde Amics del Chapurriau manifestaron su malestar porque la propia web del Justicia es trilingüe e incluye, además del castellano, al aragonés y al catalán. La queja se centra en este último hecho y por ello reclamaron que se incluya en chapurriau. «Tenemos que recordar que somos una de las asociaciones con más integrantes, no solo en el Matarraña, si no en muchas comarcas en las que se habla el chapurriau. Somos más de 1.800 socios y mucha otra gente nos apoya y por eso pensamos que se nos tiene que escuchar», explicó Manuel Bel, presidente de Amics del Chapurriau.

Desde la asociación manifestaron que las normas jurídicas de mayor rango en las instituciones aragonesas, no solo no protegen al chapurriau si no que «están contribuyendo a su exterminio». Por su parte desde El Justicia respondieron que se ajustan a las normas e indicaciones que establece la Ley de Lenguas de 1999 y que se modificó en 2016 y a través del cual, subrayaron desde El Justicia, «están incluidas las distintas variedades dialectales del aragonés y del catalán de Aragón». Desde la proia institución afirmaron «confiar» en los trabajos de la recientemente constituida Academia Aragonesa de la Lengua. «Confiamos en que esta labor suponga una salvaguarda y protección de cuantas variedades idiomáticas existentes tanto dentro del sistema lingüístico del aragonés como del catalán de Aragón».

Añadieron que la citada Academia cuenta «en lo que al Catalán de Aragón se refiere», con la dedicación de reputados académicos y académicas naturales de Mazaleón, Fabara, San Esteban de Litera, Nonaspe. Mequinenza y Camporrels. «No nos cabe duda, defenderán su lengua materna», explicaron. Concluyeron reconociendo varias apreciaciones por parte de Amics del Chapurriau de palabras y vocablos utilizados en la propia web del Justicia que, a juicio de la Asociación, no se ajustaban al habla de las comarcas del Aragón oriental.