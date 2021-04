Piden «justicia» y la pena máxima para Norbert Feher por los tres asesinatos de Andorra

«Hemos hablado mucho de Norbert Feher y quiero hablar también de las víctimas. Tres hombres jóvenes llenos de ilusión que estaban en la flor de la vida cuando fueron asesinados. José Luis Iranzo estaba casado, tenía un hijo de cuatro años y una proyección profesional muy fructífera. Víctor Romero acababa de ser padre, su hija tenía nueve meses; y Víctor Caballero tenía una relación de larga duración con Noelia y estaban llenos de planes de futuro. Eran tres hombres buenos, jóvenes, normales, trabajadores y que ayudaban siempre a los demás. De hecho, murieron cuando se encontraban colaborando. Los agentes cumpliendo con su obligación e Iranzo recogiendo a su padre del mas para llevarlo a su casa como haría todo buen hijo. No lo supo pero esa noche le salvó la vida a su padre porque, no tengan la más mínima duda, Feher lo habría matado si se hubiera cruzado en su camino».

Hablando de las víctimas terminó este lunes su alegato final la fiscal del juicio por el triple crimen de Andorra, Carmen Continente, después de desmontar durante alrededor de una hora todo lo relatado por el acusado y su abogado en una actuación muy aplaudida por las acusaciones. Continente fue clara: Feher «eligió matar» para «derribar obstáculos». Pilló por sorpresa a las tres víctimas, que no pudieron defenderse, y a los que además remató cuando no suponían ningún peligro tal y como ha quedado demostrado con las pruebas testificales y periciales y los testimonios que han pasado por la Audiencia en las cinco jornadas del juicio, que ayer por la tarde quedó en manos de los nueve integrantes del jurado popular: cinco hombres y cuatro mujeres que comienzan hoy sus deliberaciones.

La jornada de este lunes fue muy emocionante y tanto las siete acusaciones como la fiscal hablaron de sentimientos más allá de las pruebas. De hecho, Continente terminó su alegato final relatando con palabras las tres imágenes «más significativas» del caso para ella: «la foto de las gafas de Caballero aplastadas en el suelo manchadas de sangre, la cartera de Romero repleta de fotos de toda su familia que el acusado le robó y la puerta del mas del Saso con la llave que introdujo Iranzo al querer entrar como invitando a acceder a esas reuniones familiares que nunca más se producirán. Jurado ha llegado la hora de la justicia y ustedes tienen la última palabra. Les pido justicia», dijo la fiscal al terminar sus conclusiones después de una didáctica y precisa intervención en la que no dejó ningún cabo cabo suelto.

Solicitó la prisión permanente revisable por tres delitos de asesinato con el agravante de alevosía ya que Feher utilizó todos los medios para asegurar las muertes y para las que pidió que se tengan en cuenta de forma individual. «Los mató sin que le atacaran previamente y sin dejarles defenderse; es más, cuando estaban malheridos los remató (…) Tiene un absoluto desprecio a la vida humana y una gran peligrosidad. No es la primera vez que mata a personas que no suponen un peligro para él, los elimina porque son un obstáculo, así sin más», apuntó Continente, para quien todo quedó acreditado en el interrogatorio al criminal cuando reconoció que remató a Iranzo cuando huía y a los guardias para recuperar su Biblia.

«¿Qué amenaza supone un agricultor que va a recoger a su padre al mas? El acusado pudo esconderse en la casa, en la que hay mucho sitio. Iranzo habría recogido a su padre y los dos se habrían vuelto a casa pero sin embargo de forma consciente decidió acabar con su vida», dijo la fiscal del asesinato del agricultor «de forma fría». «No tengan dudas de que quería terminar con su vida porque le pegó un tiro en el corazón y cuando estaba absolutamente indefenso y mortalmente herido y a duras penas huía, ¿qué hizo? Salió tras él y le pegó otro tiro. Iranzo solo trataba de huir, ¿cabe mayor indefensión?», precisó.

De los asesinatos de Romero y Caballero con el agravante de atentado a la autoridad al ser guardias civiles dijo que el acusado se aprovechó de lo inhóspito de la noche y les tendió una emboscada matándoles con alevosía: les disparó por la espalda a zonas que no cubría el chaleco y que hicieron que cayeran al suelo. Además escogió rematarlos con disparos a menos de 35 centímetros cuando ya no suponían ningún peligro. «Bajaron con las armas enfundadas confiados en verificar un vehículo que conocían (la pick up que le había robado a Iranzo). ¿Qué hace? Se pone detrás de su vehículo y les dispara por la espalda con una pistola en cada mano. Apunta a las caderas para abatirlos y a sus armas para inutilizarlas. Como nos explicaron los forenses, al caer al suelo no pudieron repeler el ataque. Sí realizaron disparos pero a ciegas en plena noche. Estaban abatidos, con los huesos rotos y sin posibilidad de defenderse, ni tan siquiera uno de sus disparos rozó a Feher. Era una muerte segura», precisó la fiscal, quien apuntó que los actos de Feher contradicen su versión de que actuó en legítima defensa ya que pudo haber huído al dejarlos indefensos en el suelo y aún así optó por rematarlos.

También los forenses y las psicólogas del Instituto de Medicina Legal de Aragón corroboraron que no padece ningún trastorno y que era plenamente consciente a la hora de cometer los asesinatos.

Viuda e hija de Víctor Romero

«No existe la legítima defensa en este caso. Sino un ataque brutal, dos asesinatos», reiteró Jorge Piedrafita, abogado de la viuda y la hija del Guardia Civil asesinado Víctor Romero, ayer durante la presentación de su informe. Piedrafita incidió en que a lo largo del proceso ha quedado debidamente acreditado y probado que los agentes sufrieron una emboscada y que no tuvieron capacidad para defenderse. En el caso de su cliente, el asesino le inhabilitó el arma antes de que pudiera incluso desenfundarla. Se dirigió específicamente al jurado para pedirles que que le den «la culpabilidad» a Igor el Ruso. «Con su condena no van a devolver a Vega, que tenía 9 meses entonces, a su padre; pero sí van a castigar a su asesino», concluyó Piedrafita.

Padres y hermanos de Caballero

El letrado de los padres y hermanos de Víctor Caballero, Ramón Castro, subrayó que los crímenes, además de con alevosía, se perpetraron con ensañamiento y con ánimo de ocultar los delitos que había cometido anteriormente su autor. Tres condiciones que agraban los asesinatos y que «gracias a las pruebas se han acreditado». «No se dejen engañar por la defensa. Este señor es un asesino con mayúsculas», incidió el primo de Caballero.

Familia Iranzo

«Los asesinatos se han probado claramente, con una seguridad y contundencia total», determinó el abogado de los Iranzo, Enrique Trebolle. Alabó el trabajo del Ministerio Fiscal y subrayó que ha sido «un orgullo trabajar con la señora fiscal porque no ha dejado títere con cabeza», dijo. «Cuando se hace bien el trabajo, se consigue hacer justicia», señaló. Rechazó el homicidio a Iranzo con contundencia. «Le disparó a una distancia corta y le remató para asegurarse cuando la víctima no llevaba un arma ni nada para defenderse, le disparó con alevosía sorpresiva, desprevenido…», relató.

«Con muchos juicios en mi haber, ha habido unas pruebas de tal solera, nivel y magnitud en esta ciudad de Teruel que me quedo maravillado de la seguridad y formación de los guardias civiles y peritos que han trabajado en este caso. Se puede decir que ha sido un trabajo pluscuanperfecto», detalló.

Pero en su alegato final no olvidó la memoria de las víctimas y las preguntas que han quedado sin responder en este proceso. «Llegaré a la verdad sobre estos hechos en lo que me queda de carrera profesional. ¿Se debió dejar a Iranzo sin protección para volver a casa?, ¿Qué pasó los días anteriores?».

Viuda de Caballero y padres y hermanos de Romero

«Después de 3 años y 4 meses ha llegado la hora de la justicia. Toda acción de justicia conlleva responsabilidad. Pedimos hoy la responsabilidad de Feher», dijo el abogado Mariano Tafalla, que representa a la viuda de Caballero y a los padres y hermanos de Víctor Romero, durante su intervención. Se dirigió a Feher personalmente para reprocharle los ataques por la espalda a los guardias e incidió en la pertenencia a banda organizada. Lamentó que no se haya investigado en ese sentido pero se refirió a la sentencia italiana, que si prueba este delito. Al igual que Trebolle, se preguntó por qué esa policía que actuó a partir del 14 de diciembre no lo hizo nueve días antes. «Impartan justicia. La verdad ya llegará», concluyó Tafalla.

AUGC y UAGA

La asociación de guardias civiles y el sindicato agrario refrendaron los argumentos de sus compañeros de la bancada de la acusación. El abogado de la AUGC, Jesús Ángel Jordán, incidió en la pertenencia a organización criminal y puso en valor las actuaciones de la guardia civil y de los civiles para capturar a Feher. Pablo Martínez, el abogado de UAGA, recordó a Iranzo y a los agentes del grupo ROCA, a quienes «estaremos eternamente agradecidos». «Estamos aquí por ellos, pero también por la gente de los pueblos del Bajo Aragón, los hombres y mujeres que aquellos días estaban cogiendo olivas, los que viven en el campo, por los pastores, por las gentes buenas, por los que se han sentido abandonados por vivir lejos de las capitales. Creemos que se deben de asumir las responsabilidades y entender que la seguridad no sólo son porcentajes».

Norbert Feher

Tras reconocer un delito de homicidio en el caso de la muerte de Iranzo (10 años) y eliminar los eximentes de miedo insuperable y trastorno de la realidad para su cliente después de que los informes de los expertos confirmaran el jueves que su cliente es consciente de todo lo que hace y no padece ningún trastorno, Juan Manuel Martín Calvente mantuvo que en el caso de Iranzo no se custodió la escena del crimen debidamente. «Sé que los hechos son graves, más cercanos al asesinato que al homicidio, pero la escena no estuvo protegida», dijo. «Recogieron a Iranzo y se marcharon. Cuando yo veo todo esto en derecho veo elementos de duda que no puedo trasladar a certezas», determinó. También siguió manteniendo la defensa propia en el caso de los guardias civiles. Subrayó que no se identificaron y que portaban armas. «Hubo agresión a la que Feher responde», dijo incidiendo en que hubo disparos por parte de los tres y que no se ha determinado el orden de los mismos.

Otros testigos

En la quinta y última jornada también testificaron dos agentes del puesto de Andorra que trabajaron el trágico día 14. Uno de los agentes que viajó junto al por entonces capitán y el alférez dijo «no saber» si Iranzo iba solo con su coche cuando se dirigieron esa tarde a las cuevas de Valdoria y afirmó desconocer si antes del triple crimen «se manejaba la información» que aparecía en la nota informativa que relacionaba al autor de los robos con el tiroteo de Albalate.

También aportó su testimonio una agente de la Policía Nacional perteneciente a la unidad especializada que buscó a Feher en Málaga y Cádiz desde el 8 de septiembre en base a una comisión rogatoria de Italia debido a que un confidente aseguraba que un falsificador de documentos le podía estar dando cobertura en España. Las investigaciones junto a los carabinieri no fructificaron según apuntó la agente, quien confirmó que sí se cruzaron datos con la Guardia Civil de Málaga.

El presidente de la sala permitió que el abogado Tafalla preguntara a la policía por un testimonio del reportaje sobre Feher que emitió La Sexta el viernes que dijo que entró a España por Crivillente y que lo relacionaba con una organización de narcotraficantes serbio-marroquí aunque optó por no admitir el testimonio como prueba documental. No obstante, la policía dijo no tener constancia de cómo llegó a España y que no pudieron relacionar a Feher con la banda.

Y ahora, ¿qué?

El juez Fermín Hernández Gironella convocó a las partes este martes a las 9.30 y al jurado a las 11.00 para comenzar con el objeto del veredicto. Después de elaborar el cuestionario al que tendrán que responder los miembros del jurado, se retomará la vista pública para conocer el veredicto. Será el juez quien determine la pena en función de las respuestas del jurado. También deberá establecer las indemnizaciones de Feher a las familias que no servirán para nada porque se ha declarado insolvente. Resarcir a las víctimas quedará en manos del Estado; así como su responsabilidad patrimonial. Aunque esta semana se dirima el futuro del asesino Norbert Feher, el proceso no ha terminado para las familias, que seguirán luchando por conocer la verdad y saber si esas muertes pudieron haberse evitado.