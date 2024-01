Pilar Borraz: «La atención primaria no es la entrada sino el pilar básico de nuestra sanidad pública»

¿Cómo se planteó la posibilidad de acceder a este cargo y por qué dio el paso?

Quien me conoce y conoce mi trayectoria sabe que siempre he sido muy asistencial. Soy firme creyente y defensora de la atención primaria y de su significado en todo su concepto. No somos puerta de entrada, somos el pilar fundamental, la pieza básica del puzle que es nuestra sanidad pública. La decisión que tomé al recibir la llamada es muy meditada, sobre todo, con mi familia. Pero es una oportunidad, porque si crees que hay un modelo que a la vista está que no ha funcionado, tiras para adelante. En ello estamos, en cambiarlo y en creernos lo que somos como médicos especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria.

¿Cree que se toman muchas decisiones políticas sin contar con la gente que trabaja en el terreno?

Es lo que se ha hecho hasta ahora. Nosotros, en los pocos meses que llevamos, estamos hablando con todos los agentes implicados tanto sindicales como colegios profesionales. Este nuevo equipo siempre va a tener en cuenta a todos los agentes y, sobre todo, al paciente. Vamos a defender la labor de nuestros compañeros sanitarios y no sanitarios en todas las categorías para que el paciente tenga la calidad asistencial que siempre hemos demandado.

Es de nueva creación la gerencia única, ¿cómo está funcionando?

Fue un compromiso del presidente Azcón y, por lo tanto, del consejero Bancalero que siempre han apostado porque la atención primaria tenga el valor real que nuestra especialidad se merece. Además de poder contar con un presupuesto propio, porque hasta ahora era compartido con la atención hospitalaria. Y es que tenemos nuestra propia especialidad y una formación postgrado.

¿Hay implicación por parte del sector en conseguir esto?

Ahora hay unos equipos en las direcciones de enfermería y medicina de atención primaria que tienen la ilusión de cambiar el modelo que no ha funcionado. Es gente que se cree el proyecto, que tiene ganas y vocación por la primaria y eso es lo más importante.

¿Qué urge cambiar?

Además de garantizar la asistencia a toda la población viva donde vida, que el profesional se sienta valorado. Hemos tenido una época de pandemia y con una sobresaturación de la presión asistencial inmensa, pero he estado en algunas zonas básicas y, cuando una persona que está trabajando así no se siente valorada en su día a día y en su trayectoria profesional, se agota. Nuestra labor es muy vocacional y tenemos como objetivo que nuestros compañeros vuelvan a recuperar la ilusión por ese trabajo.

¿Se siguen notando esos efectos de una dura pandemia?

Sí. Hasta hace tres meses estuve trabajando y, hablando claro, cuando nos hemos tenido que sacar las castañas del fuego todas las categorías profesionales como medicina, enfermería, celadores, administración o técnicos; y cuando se ha estado intentando dar todo por la persona que tienes enfrente y no te sientes apoyado, es lógico que reine el negativismo. Vamos a trabajar para que todas y cada una de las personas que forman el sistema público de salud de nuestro Aragón vuelvan a recuperar esa vocación y esa ilusión.

¿Hay alguna demanda especial que recoge cuando va a esas zonas básicas?

Esa, que se les valore. Nos demandan que tengamos en cuenta el trabajo diario, la actividad comunitaria que se realiza tanto a nivel rural como urbano.

¿Cómo ven la falta de médicos? Es vocacional, está claro, pero, ¿se necesitan más incentivos?, ¿dar más valor?

No se había hecho una previsión de la situación que nos íbamos a encontrar. Sabemos que muchos compañeros están en edad de jubilación y no se ha hecho esa previsión de plazas que pudieran o no dejarse libres por un facultativo. Sabemos que en la oferta que hubo MIR este año hubo muchas plazas de Medicina Familiar y Comunitaria que no se cubrieron. En Alcañiz solamente una de las plazas ofertadas fue cubierta por MIR. Queremos evitar esa fuga de fonendos que hasta ahora hemos tenido, aparte de con incentivos económicos, facilitando la conciliación familiar y la formación de nuestros profesionales, que es muy importante. Todo esto hay que estudiarlo además en cada sector por sus características. También estamos trabajando en un proyecto para nuestros futuros compañeros, para los residentes que acaban, para que se puedan quedar en nuestro territorio.

¿Hay planes concretos para el medio rural? Si no se da a conocer es difícil que se quiera ir a él.

Sí, eso lo digo muchas veces. Yo soy de pueblo y lo digo siempre con mucho orgullo y claro que me gustaría que compañeros que están en la formación conocieran lo que es el mundo rural siempre sin dejar a un lado el mundo urbano, porque todos independientemente de donde vivamos debemos tener esa asistencia. Aparte hay que empezar por implantar la asignatura de Medicina Familiar y Comunitaria como especialidad que somos en todo el año y no como una parte de una asignatura. Ahí también daríamos a conocer lo que es la medicina familiar, no solo la rural de la que soy defensora. Luego es la oferta y la demanda dando la posibilidad a los compañeros de elegir centros de salud que están totalmente capacitados para dar esa formación en nuestra especialidad.

¿Será realidad esta novedad en los estudios?

No depende del departamento, pero sería fundamental. Es una reclamación que desde las sociedades médicas y los sindicatos se viene haciendo desde hace tiempo porque somos una especialidad. Es necesario que cuando empieces un grado como Medicina tengas opción de aprenderlo todo.

En su caso, hasta hace nada ha estado en el consultorio. ¿Lo echa de menos?, ¿es un adiós?

No es un adiós. Sé muy bien donde estoy. Es una oportunidad, un tren que pasa una vez en la vida y sé dónde está mi plaza y mi elección, y que algún día me tendré que ir a mi centro de salud.

¿Qué cree que puede aportar a este nuevo cargo desde su experiencia dilatada y, además coordinando un centro de salud como el de Mas de las Matas que cubre un amplio territorio?

Pues supongo que ha sido eso y que cuando te llama el consejero es porque quizás esa defensa y esa fe y esa creencia que se tiene en la atención primaria también ha marcado mucho. Cuando en el MIR elegí atención primaria, Medicina Familiar y Comunitaria, lo tenía muy claro, era mi primera opción y fui la primera promoción de cuatro años. Si volviera a hacer el MIR la volvería a elegir.

¿Qué es lo mejor de esta elección?

La medicina ya de por sí es vocacional, y esta especialidad es muy humana. El contacto con tus pacientes, que son tu gente, tus vecinos y quienes cada día precisan de ti, es una de las cosas más bonitas que hay. Me preguntabas antes si lo echaba de menos: claro. Mucho.

Y los pacientes a usted imagino.

Es un feedback en positivo todos los días. Además, soy muy de fechas y no se me pasa que el 26 de diciembre se cumplieron cinco años desde que se publicaron las notas de mi oposición. Ahí estaba yo en la lista de aprobados. Ya llevaba unos cuantos años en el centro de salud de Mas de las Matas, porque al hacer una lista de localidades y zonas, mi primera opción era Aguaviva y fue la que elegí. Lo tenía muy claro. También es que soy hija de médico de pueblo y siempre digo que soy de Teruel sí o sí, que lo dice hasta mi letra del DNI. Me bautizaron en Alcorisa y a mi hermano en Villarquemado, comulgué en Estercuel y me casé en Calanda. Creo que he vivido en todas las comarcas de la provincia.

¿Tiene sinsabores esta vida?

(Sonríe) Como familia hemos vivido en casa del médico toda la vida 365 días 24 horas y los siete días de la semana. Si elegí estudiar lo que estudié fue en gran parte por la labor de mi padre. Así que, tan malo no sería.

Una de las cosas que está sobre la mesa es la reagrupación de los consultorios. ¿En qué punto se encuentra?