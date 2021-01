Pilar Mustieles: «Gracias a la colaboración ciudadana hemos recuperado el tren»

Cerramos un periodo navideño distinto a lo habitual pero igualmente especial. Desde el Ayuntamiento habéis trabajado para ofrecer a los caspolinos actividades relacionadas con esta época del año.

¿Cómo ve la situación sanitaria en este momento?

Los datos de nuevos positivos diarios preocupan a nivel autonómico y provincial, pero no tanto comarcal. Aquí estamos en una tendencia de registrar de 0-4 positivos en una jornada. Ahora mismo firmaría por que siguiésemos así. Por otro lado, estamos muy atentos de cómo evolucionan nuestros mayores. La residencia Hogar Santa María de Caspe ya ha recibido la vacuna: todos los trabajadores y residentes se han vacunado y les falta una segunda dosis, que recibirán en 21 días. Por otro lado, la residencia Adolfo Suárez está pendiente de que algunos residentes cumplan los días de confinamiento y cuando pase el tiempo necesario, también les llegará la vacuna.

Además de la noticia de la llegada de la vacuna, también hemos empezado 2021 con la recuperación de la línea de tren R-15.

Renfe decidió suspender todas las líneas cuando comenzó la pandemia, pero cuando salimos del Estado de Alarma decidió reponer algunas de ellas. No fue el caso de las que pasan por nuestro territorio. Alegaban que no había la demanda suficiente, cosa que se ha demostrado que no es así. El tren es un servicio público, esencial y muy necesario para los ciudadanos de Caspe y su Comarca. Se utiliza para muchos fines: viajes laborales, para los estudiantes, para las personas mayores que van a la capital para alguna visita médica…

Estábamos muy preocupados con el hecho de que no recuperaran las líneas ferroviarias que pasaban por nuestra ciudad. Por ello, empezamos a movernos y a agotar todas las vías posibles para que todo el mundo conociese nuestra reivindicación, que no era otra que recuperar algo que ya era nuestro antes de la pandemia.

Hablé personalmente con el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, quien se comprometió a compartir nuestro problema con el Ministro de Fomento, José Luis Ábalos. Además, desde el área de Participación Ciudadana iniciamos una campaña de recogida de firmas ciudadana, que ha reunido más de 7.000. Todavía nos queda por recuperar un servicio que nos conecta con Cataluña.