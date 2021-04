El Plan de mejora de vías municipales refuerza la inversión en las pedanías

El Plan de mejora de vías municipales, antes denominado Plan de asfaltados municipales, cuenta este 2021 con una dotación de 1 millón de euros y tiene como objetivo la adecuación del firme de vías municipales, calles y caminos municipales, que soliciten los municipios, en base a unos criterios que priorizan las actuaciones en los municipios más pequeños y que en esta convocatoria refuerza la inversión en las pedanías, primando a los municipios que soliciten invertir en estas.

El vicepresidente y diputado delegado del Servicio de Vías y Obras, Alberto Izquierdo, ha presentado en rueda de prensa los detalles de estas convocatoria que saldrá publicada en los próximos días en el Boletín Oficial de la Provincia. “Todos los ayuntamientos que lo soliciten serán beneficiarios de la ayuda” ha aclarado Izquierdo y que entre las novedades del plan está el aumento de la superficie en la que se va actuar, de 800 a 1.000 metros cuadrados, a petición de los ayuntamientos, que asumen una parte del coste. A modo de ejemplo, Izquierdo ha detallado que en una actuación de 1.000 metros cuadrados sería de 13.900 euros de los cuáles el ayuntamiento pagaría 4.000.

Izquierdo también ha resaltado que en este plan se refuerza la atención a los barrios, tal y como se han planteado este equipo de gobierno en esta legislatura, y para fomentar estas actuaciones “los ayuntamientos, cuantos más barrios pidan más puntuación tendrán, lo que hace que este plan les llegue antes”.

En concreto, el plan define dos posibles actuaciones a realizar en función de la tipología de la vía a mejorar, las características de los materiales que la compone y su ubicación dentro del término municipal.

La solicitud de cada municipio podrá realizarse para una o para todas las tipologías de mejora de vía planteadas, sin ser excluyentes, con las superficies máximas y mínimas establecidas para cada una de ellas. “Este plan está abierto a lo que los ayuntamientos necesiten, en función de sus necesidades y su disposición económica, aunque la parte que asuman sea pequeña” ya que la Diputación financia prácticamente el 75 por ciento del coste de la actuación. La institución provincial espera licitar las obras por lotes de manera completa el próximo verano, para poder realizar así las obras en septiembre, y después los ayuntamientos “revertirán a la propia Diputación la parte que les corresponda”.

Se plantea por un lado la mejora de vías mediante firme realizado con mezcla bituminosa en caliente en municipios y en barrios, y por otro la mejora de vías pavimentadas mediante bacheo con tratamiento superficial.

Calles y accesos a zonas próximas al casco urbano

En el caso del primer tipo de actuaciones, se refiere a la realización de capas de rodadura con mezcla bituminosa en caliente de 6 cm de espesor, fabricada en central y ejecutada con equipos especializados. Cada actuación abarcará una superficie máxima de 1.000 metros cuadrados en municipios, con una superficie mínima de 500m2. El plan contempla actuaciones específicamente en pedanías, en este caso en una superficie de 500m2. Como novedad cabe indicar que no hay limitación en el número de pedanías en las que cada uno de los municipios puede solicitar actuación, con las limitaciones indicadas anteriormente de extensión.

En este caso el plan beneficiará a vías ubicadas en el casco urbano, accesos a instalaciones municipales (pabellones, depósitos de agua, depuradoras etc) próximas al casco urbano; acceso a zonas industriales próximas al casco urbano o a carreteras de acceso al municipio; así como a lugares de culto o interés turísticos especial próximo al casco urbano o a carreteras de acceso al municipio.

Los ayuntamientos aportarán 4 euros por metro cuadrado de los 13,90 euros por metro cuadrado de coste total estimado, y el resto lo financiará la Diputación de Teruel. De solicitarlo todos los ayuntamientos y pedanías de la provincia, habría que actuar en 266.500 metros cuadrados con coste total de las actuaciones sería 3,7 millones de euros, lo que haría que el plan se extendiera cuatro anualidades para responder a todas las solicitudes.

El vicepresidente ha destacado el compromiso del equipo de gobierno para incorporar fondos al presupuesto para que el plan pueda desarrollarse en dos años. “Si nosotros destinásemos cada año un millón de euros y todos los ayuntamientos pidiesen el máximo sería de unos cinco millones, y costaría desarrollar el plan cinco años. Vamos a implementar el presupuesto para poder realizar el plan en dos años. No todos los municipios de la provincia pedirán el máximo” ha vaticinado Izquierdo y por eso estiman que el coste global estará “entre los tres y los cuatro millones” y la intención del equipo de gobierno es “llevar a cabo este año la mitad de las actuaciones y la otra mitad en 2022” de tal manera que la siguiente convocatoria se realice en 2023.

A la hora de priorizar las actuaciones que se ejecutarán en primer lugar, el plan contempla una mayor puntuación cuanto más pequeños son los municipios, y también se establece una discriminación positiva hacia los municipios con pedanías con menor población, con más puntos cuanto más solicitudes se realicen en dichos barrios número de barrios.

También obtendrán mayor puntuación aquellos municipios que no resultaran beneficiados del Plan de Asfaltados Municipal de 2019 y 2020, y dentro de los que sí que obtuvieron ayudas, se priorizara aquellos en los que se actuó hace más tiempo.

Las solicitudes se presentarán en el el registro oficial de la Diputación de Teruel durante quince días naturales a contar desde el día posterior a la publicación de las presentes bases de ejecución en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel.

Bacheo de caminos

Estas actuaciones se refieren a trabajos de bacheo con gravillas sobre firmes de tratamientos superficiales, ejecutados “in situ” mediante equipos especializados. Cada actuación abarcará una superficie máxima de 2.500 metros cuadrados, y una mínima de 1.250 m².

La pavimentación propuesta en este punto hace referencia a bacheo de vías donde existe actualmente un tratamiento superficial con gravillas deteriorado. No es finalidad de este plan la realización de firmes nuevos con tratamientos superficiales, sino la corrección de baches, zonas con desgastes localizados, etc. de caminos o vías que actualmente se encuentren pavimentados. Es por ello que se engloban dentro de las vías posibles a solicitar caminos municipales de acceso a zonas industriales, ganaderas y de servicios (pabellones, depósitos de agua, depuradoras, etc), pavimentadas con tratamientos superficiales actualmente. Y todo tipo de caminos o vías municipales pavimentados con tratamientos superficiales actualmente.

Los ayuntamientos aportarán 3 euros por metro cuadrado de los 9,71 euros por metro cuadrado de coste total estimado, y el resto lo financiará la Diputación de Teruel. En total se estiman actuaciones en el 20 por ciento de los municipios de la provincia por lo que la superficie de actuación será de 118.000 metros cuadrados, con un coste total de 1.144.373 euros, a realizar en 5 años. La primera anualidad contempla actuar en 23.000 metros cuadrados con una inversión de 200.000 euros y el resto de las peticiones se irían atendiendo en las anualidades posteriores.

A la hora de priorizar las actuaciones que se ejecutarán en primer lugar, el plan contempla una mayor puntuación cuanto más pequeños son los municipios. También aquellos que no resultaran beneficiados del Plan de Asfaltados Municipal de 2019 y 2020, y dentro de los que sí que obtuvieron ayudas, se priorizara aquellos en los que se actuó hace más tiempo.

Las solicitudes se presentarán en el el registro oficial de la Diputación de Teruel durante quince días naturales a contar desde el día posterior a la publicación de las presentes bases de ejecución en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel.