La planta cárnica de La Mata de los Olmos creará 35 empleos en 2 años

La empresa cárnica ‘El Cierzo Alimentaria’ realizará una inversión de 12,5 millones de euros hasta 2023 y ampliará su plantilla de trabajadores hasta 60. Así lo anunciaron este lunes responsables de la empresa durante la visita institucional del Gobierno de Aragón a la planta, que prevé duplicar su capacidad.

El presidente, Javier Lambán, junto con la consejera de Presidencia Mayte Pérez, se reunieron con los máximos representantes del negocio, Generoso Martín, presidente de la empresa Térvalis y Joan Boix, presidente de Noel, así como directivos de ambas empresas y la alcaldesa del municipio Silvia Inés Gimeno. Además, realizaron una visita por las instalaciones de ‘El Cierzo’, después de equiparse con el gorro, las calzas y la bata necesarias para cumplir con las medidas higiénicas. Parece que la climatología quiso hacer un guiño al nombre de esta empresa de elaborados ya que el característico viento aragonés acompañó la jornada junto a los representantes institucionales. En su recorrido pudieron conocer de primera mano cómo se trasforma la carne en las ristras de chorizos, que posteriormente son fileteadas para crear los sobres que se encuentran en los supermercados. Estas tiras de embutido alcanzan una longitud de unos 110 centímetros. Asimismo pudieron visitar los secaderos.

Perspectiva de crecimiento

La empresa turolense Naturel, del Grupo Térvalis, y la gerundense Noel Alimentaria adquirieron las instalaciones de la antigua Sadisa a principios del 2020. Su reapertura supuso el tercer nuevo comienzo de esta industria que cerró por primera vez en 2009 y posteriormente en 2018 tras un corto periodo de funcionamiento dentro del Gripo Nozar.

Actualmente la empresa da empleo a 35 trabajadores, y en los últimos dos años se han invertido 5,5 millones para su crecimiento. Cada semana esta planta produce unas 100 toneladas, que se traducen en 4,5 millones de kilogramos de chorizo, principalmente, y otros embutidos como salchichón o salami.

Su objetivo es fabricar este tipo de productos y hacerlos llegar a los mercados nacionales e internacionales. «La empresa Noel está especializada en la exportación, ya que actualmente llega a unos 65 países», señaló Joan Boix, que reiteró su compromiso con Térvalis para poner los productos turolenses en el mapa mundial. Para lograrlo este año está prevista la ampliación de los secadores, con una inversión de 2,5 millones de euros, y que conllevará la creación de entre 5 y 10 puestos de trabajo. Al año que viene se quiere seguir con esa ampliación, en este caso para poder duplicar la planta a través de una inversión de 10 millones de euros, doblando sus cifras de producción y creando hasta 25 puestos adicionales. «Este negocio es una apuesta a largo plazo, y una buena línea para poder conectar el territorio turolense con el entorno internacional», destacó Generoso Martín.

Lambán alabó la «simbiosis perfecta» de ambos grupos que se complementan y alabó una nueva colaboración entre Aragón y Cataluña, que supone «un nuevo acercamiento entre el mundo económico de ambas comunidades autónomas», destacó.

Previamente se reunieron con los máximos representantes de las empresas Térvalis y Noel, copropietarias de la planta./ L. M. Pallás

También quiso señalar el carácter puntero de la provincia turolense en diversos sectores como el turístico o la agroalimentación, en los que cuenta con grandes representantes como «el melocotón, cereal, trufa, producción cárnica con la D.O. Jamón de Teruel, y que generan una importante masa de empleo, situando a la provincia como la que registra menos paro en todo el país», resaltó Lambán.

«No existen macrogranjas en Aragón»

En sus declaraciones ante la prensa el presidente del ejecutivo aragonés subrayó el inminente inicio de las negociaciones para tratar de alcanzar una reducción de hasta un 40% en 2023 en las emisiones que producen las explotaciones agrícolas y ganaderas. De lograrse, supondría sobrepasar el 26% inicialmente previsto. Para alcanzarlo, Lambán apeló a la necesidad de conseguir acuerdos con empresas privadas, agentes sociales y productores, así como grupos políticos. A este respecto destacó la labor de la empresa Térvalis por su sistema de sustitución de fertilizantes tradicionales por fórmulas inocuas, «método que permitirá erradicar los efectos nocivos de los purines». Una vez se consiga ese «gran pacto», el tercer paso para lograr esa reducción radicará en la financiación autonómica.

Además recordó el Proyecto de Ley de Agricultura familiar, que podría entrar en vigor en 2022 y convertirse en la iniciativa legislativa más ambiciosa en materia agraria, y con la que se reforzará «el valor de explotación familiar», una herramienta fundamental para luchar contra la despoblación.

Y respecto a las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre la ganadería, el presidente aragonés declaró que «no voy a perder más tiempo, porque he dicho todo lo que tenía que decir». Pero destacó no saber qué piensa el señor Garzón al hablar de macrogranjas porque «en Aragón no existen ni se van a autorizar ya que estas explotaciones tienen un límite de cabezas». Asimismo explicó que solo con ganadería intensiva «sería imposible alimentar a la población mundial».