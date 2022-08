Las plantas fotovoltaicas solo se instalarán en los pantanos turolenses si así lo pide el territorio

Las plantas fotovoltaicas flotantes que contempla el Ministerio de Transición Ecológica en tres pantanos de la provincia de Teruel solo se instalarán si el territorio afectado está de acuerdo. Es el compromiso que ha recibido el presidente de la Diputación de Teruel (DPT), Manuel Rando, en el encuentro que ha mantenido en Madrid con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, donde también se ha hablado de las restituciones del pantano de Lechago y se ha pactado la redacción de un nuevo proyecto de diversidad para su entorno.

Rando, que ha estado acompañado en la reunión por el diputado en el Congreso Herminio Sancho, el alcalde pedáneo de Lechago José Manuel Roche y el representante de la Asociación “Amigos de Lechago” Pedro Roche, ha asegurado que el secretario de Estado le ha trasladado que en estos momentos se están organizando los bienes demaniales o públicos antes de informar en qué pantanos se puede llevar a cabo la instalación de placas fotovoltaicas y en cuáles no.

“Y luego dependerá si el territorio lo pide o no. Hay territorios que lo están demandando, me consta”, ha dicho el presidente de la DPT al señalar que así se lo ha asegurado “personalmente” el secretario de Estado. “Si no quiere el territorio no se llevarán a cabo”, ha insistido Rando antes de referirse a los pantanos turolenses apuntando que “ya manifesté que en la DPT estábamos en total desacuerdo” y extendiendo esta postura al Ayuntamiento de Calamocha sobre el Pantano de Lechago.

En la reunión, también se ha hablado sobre las acciones de restitución que quedan pendientes tras la construcción del pantano del Jiloca. El presidente de la DPT y también alcalde de Calamocha ha anunciado que el propio secretario de Estado visitará la localidad y el embalse y se ha comprometido a redactar, “lo antes posible”, un proyecto de biodiversidad “acorde a las necesidades que han manifestado los vecinos y las vecinas de Lechago y del que se beneficiará no solamente el municipio de Calamocha sino toda la comarca del Jiloca y la provincia del Teruel”.

El proyecto de biodiversidad, ha informado Rando, lo llevaría a cabo la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación y se orientaría a causar un importante impacto para el turismo en el territorio.