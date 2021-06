La plataforma ‘El Bergantes no se toca’ exige el descarte definitivo de la presa de Aguaviva

La plataforma ‘El Bergantes no se Toca’ solicita el descarte definitivo de la propuesta para la construcción de una presa de laminación del río Bergantes en la localidad de Aguaviva, contemplada para el proyecto de ‘Mejora de la seguridad hidrológica de la presa de Calanda’. De este modo «apoya y comparte» las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de esta localidad dentro del periodo de consultas que también rechaza la construcción de la presa.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) publicó hace escasas semanas el “Estudio Informativo para la mejora de la seguridad hidrológica de la presa de Calanda (Teruel)”, impulsado por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), el cual ha llegado a contemplar hasta veintidós alternativas de actuación distintas, de las cuales finalmente se han seleccionado nueve, entre las que sigue figurando la opción del embalse de Aguaviva en el río Bergantes.

Así pues, de las nueve alternativas consideradas, cuatro propuestas son de laminación de avenidas (presas-agujero de Aguaviva y de Casas de Cantalar, situada ésta justo en la cola del embalse de Calanda; y presas de Calanda-Arco y Calanda-Acueducto, ubicadas ambas aguas abajo del dique actual). Por otro lado, se ha considerado también una propuesta para la sustitución de la presa de Calanda; dos proyectos para el aumento de la capacidad del aliviadero «a cielo abierto»; y, finalmente, otras dos opciones para la construcción de un nuevo aliviadero «en túnel».

De esta manera se confirma uno de los argumentos que la plataforma ‘El Bergantes no se toca’ esgrimió desde que se conociera el “Proyecto de la presa de Aguaviva para laminación de avenidas en el río Bergantes”, el cual salió a información pública en mayo de 2013, pero no terminó su tramitación. «Y es que el Estudio de Alternativas que contenía dicho proyecto no contemplaba todas las opciones posibles, sino que se trataba de un documento que buscaba justificar una decisión tomada de antemano, como era la de construir dicho embalse», denuncian mediante una nota de prensa.

En cuanto a la presa de Aguaviva, el Estudio Informativo reconoce que sería, junto con la propuesta ubicada en el paraje de Casas de Cantalar, la alternativa con mayores afecciones ambientales, razonamiento que se fundamenta en dos puntos: primero, su ubicación dentro del LIC Río Bergantes; y segundo, su utilización de técnicas constructivas que necesitan de una gran cantidad de material (hormigón), movimiento de tierras y de maquinaria. Además, en el documento se contempla un posible coste del proyecto de 54.332.000 euros, por lo que la propuesta se sitúa en el intervalo central de los tres tramos establecidos según su valoración económica.

Desde la Plataforma recuerdan además que en febrero de 2015, la Subdirección General de Medio Natural ya se expresó al respecto de la existencia de efectos negativos significativos sobre los espacios de la Red Natura 2000 afectados por esta alternativa, a solicitud de consulta previa a información complementaria al EsIA por parte de la Subdirección General de Evaluación Ambiental.

De esta manera, en el apartado de valoración y conclusiones el informe señalaba, entre otras cuestiones, que “los impactos residuales derivados de la ocupación directa de hábitats ya supondrían una afección significativa sobre la integridad del espacio”, de forma que, de acuerdo a lo dispuesto en la legislación vigente, únicamente se podría autorizar el proyecto “en el caso de que el proyecto responda a razones imperiosas de interés público de primer orden y no existan otras alternativas viables”.

Asimismo, el citado documento profundizaba en este sentido afirmando que “resultará especialmente importante que la determinación de la ausencia de alternativas se realice de manera extensiva y minuciosa, incorporando todas las posibles soluciones a la problemática que actualmente presenta el embalse de Calanda, sean éstas estructurales o no”.

Dado que el Estudio Informativo plantea la existencia de, al menos, ocho alternativas al margen de la opción de la presa de Aguaviva, a juicio de ‘El Bergantes no se toca’ queda lo «suficientemente acreditado» que existen suficientes alternativas viables, las cuales permitirían solucionar la problemática existente, y que por tanto imposibilitan desarrollar cualquier propuesta que afecte de manera significativamente negativa a espacios de la Red Natura 2000, como es el caso del cauce del río Bergantes

Por ello, la Plataforma apoya y comparte las alegaciones presentadas en esta misma línea recientemente por el Ayuntamiento de Aguaviva dentro del período de consultas para el procedimiento de determinación del alcance del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de “Mejora de la seguridad hidrológica de la presa de Calanda”, en las que el Consistorio solicita el descarte definitivo de la propuesta para la construcción de la presa de laminación en el río Bergantes.