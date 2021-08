La Plataforma de los Paisajes denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente que el Clúster Maestrazgo se basa en una «falsedad documental»

La Plataforma en Defensa de los Paisajes de Teruel ha interpuesto ante la Fiscalía de Medio Ambiente una denuncia por «falsedad documental» al considerar que el proyecto eólico Clúster Maestrazgo de la empresa Forestalia se basa en un «supuesto convenio» entre la eléctrica y la Asociación ‘Viento Alto’ -a favor de los parques- , que «en realidad no existe», tal como denunció la Plataforma en el escrito presentado hace unas tres semanas. Desde la empresa defienden, sin embargo, que la denuncia «no tiene fundamento» y aluden a la existencia de «un protocolo de intenciones válido», sobre el cual se sustenta el proyecto, y que ha sido suscrito con la Asociación Viento Alto en 2017. Será la Fiscalía de Medio Ambiente la que deberá considerar si da curso jurídico a esta denuncia, aunque ninguna de las partes han recibido por el momento ninguna notificación al respecto.

La Plataforma entiende que «el proyecto no es válido» porque se basa en unos elementos «que no son ciertos». Su portavoz, Javier Oquendo, ha explicado que el proyecto que se presentó por parte de la empresa promotora recoge «un convenio» en el que consta la ubicación de los parques o el número de aerogeneradores, entre otros aspectos, y que este documento en sí mismo sirve como «elemento justificativo» del Clúster que proyecta 22 parques eólicos en las comarcas del Maestrazgo y Gúdar Javalambre. «Denunciamos este aspecto y pedimos que se eche para atrás porque hay elementos que falsean claramente la realidad. Si citan un convenio que no existe, a lo mejor puede haber más falsedades», ha recalcado Oquendo.

Desde la Plataforma han explicado además que se solicitó dicho convenio a 6 ayuntamientos integrantes de Viento Alto: Puertomingalvo, Mosqueruela, Fortanete, Cantavieja, Mirambel y Castellote – este consistorio abandonó la asociación el pasado marzo-, y no se obtuvo respuesta afirmativa de la existencia del mismo.»Todos respondieron que ellos no tenían el citado convenio y que no constaba entre la documentación de los Ayuntamientos», matizó el portavoz. También se solicitó el documento por parte de la Plataforma a la Asociación Viento Alto a lo que dicha entidad remitió una «escueta contestación» informando a la Plataforma que «no disponía de tal convenio». «Es una irregularidad bastante importante justificar un proyecto con un documento inexistente», han defendido desde la Plataforma.

Han destacado que además del convenio solicitaron también la «ratificación de dicho documento en pleno», además de los estatutos de la Asociación Viento Alto. «Se trata de una Asociación integrada por entidades públicas. Para aprobar una cosa de este calibre cada Ayuntamiento debería haber aprobado el supuesto convenio previamente en pleno. Se contesta que no existe ni la ratificación», ha puntualizado el portavoz.

Por su parte, fuentes de Forestalia han calificado de «ocurrencia» dicha denuncia y han recalcado que existe un «protocolo de intenciones» firmado entre el presidente de la Asociación Viento Alto, Fernando Safont y la empresa. La promotora del Clúster entiende que éste es el documento válido que queda registrado en el proyecto presentado. Fuentes de la empresa han apuntado también que dicho documento establece «un acuerdo marco de cómo se articularán los futuros desarrollos de los parques» una vez se obtengan las autorizaciones pertinentes por parte del los organismos competentes, en este caso el Ministerio para la Transición Ecológica.

Tal como ha recalcado mediante un comunicado este protocolo fija las relaciones entre las partes, y abre «las vías de entendimiento y consenso necesarios» para el desarrollo de proyecto de renovable en el territorio. Como consecuencia de este marco general de cooperación, se han abierto líneas de información para los vecinos, como las reuniones que tuvieron lugar en los últimos meses, a las que asistieron más de 600 vecinos.

En el protocolo de intenciones, tal como han explicado desde la empresa, se fijan como prioritarios «la máxima integración y respeto ambiental y paisajístico de los proyectos», y la «capacidad decisoria de los municipios» en la implantación de las instalaciones, que deberán contar, en todo caso, con la declaración de impacto ambiental favorable y la preceptiva autorización administrativa.

En el acuerdo firmado también se establece el principio de que las empresas promotoras «prioricen la contratación de trabajadores residentes en los municipios de la comarca» y de quienes quieran fijar su residencia en ellos, para contribuir a luchar frente a la despoblación. «El documento general no es contractual», tal como han apuntado desde Forestalia.