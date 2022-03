Una plataforma vecinal rechaza la mina de Pamesa en Estercuel porque crea empleos precarios destroza el paisaje

La plataforma vecinal Estercuel es Futuro rechaza la instalación de la empresa Pamesa en su municipio porque «solo conlleva empleos precarios y continúa con el impacto paisajístico negativo» del negocio de la extracción de arcillas que ya se viene desarrollando en la localidad desde hace años. Aseguran que pese a que la empresa castellonense anunció la creación de un centenar de empleos cuando dio a conocer el proyecto de la mina a cielo abierto de arcilla ‘Elena’-cifra que ahora ha rebajado a 75-, solo dos personas del municipio trabajan en la nueva explotación y además con condiciones pésimas. Actualmente hay 17 trabajadores en las labores previas al inicio de la explotación y el proyecto que presentó Pamesa prevé a 12 personas en la planta de Estercuel (9 maquinistas, un director, un administrativo y un engargado) y el resto transportistas.

«Crean míseros puestos de trabajo precarios a través de subcontratas con jornadas de 10 horas diarias de lunes a sábado por menos de 1.300 euros mensuales. Se enriquecen a nuestra costa y siguen llenándose los bolsillos para luego dejarnos sin trabajo, sin paisajes, sin montañas, sin ríos y sin tierras donde puedan crecer las semillas del mañana. ¿Tan poco vale nuestro territorio?», se pregunta Estercuel es Futuro. La plataforma, con un perfil en la red social Facebook, incide en que no existe división en el pueblo y que en otoño realizaron una encuesta en la que solo hubo 5 votos a favor del desmonte de la peña Santana y 146 en contra.

La plataforma vecinal también critica que el retorno económico directo en la localidad por también es «mísero» con el pago de 30.000 euros anuales al Ayuntamiento por «destrozar la peña Santana». «¿Tan poco vale la esencia y el futuro de nuestro pueblo? Como siempre, el cuento de la lechera se repite, los empresarios siguen jugando con nuestro pan, enriqueciéndose con la plusvalía que aporta la precariedad laboral y el extractivismo de la naturaleza que nos rodea», afirman en su manifiesto.

El alcalde defiende la mina

Por su parte, el alcalde de Estercuel, Joaquín Lahoz, defiende que la mina Elena es «el único medio de subsistencia» del municipio y que ya ha creado 17 puestos de trabajo con preferencia para los vecinos de la localidad como se acordó con Pamesa. «La mina está empleando a casi una veintena de personas y su obligación es hablar primero con los vecinos del pueblo pero si no les interesa no podemos hacer nada. Cuando llegamos al acuerdo con Pamesa no hablamos de sueldos solo de empleos», afirma Lahoz.

El primer edil también incide en que el Ayuntamiento recibirá 30.000 euros anuales como mínimo. Esa es la cantidad fija al año y si se extraen más de 200.000 toneladas sumarán 0,15 céntimos por cada tonelada. «No tenemos interés en desmontar ningún monte pero es que en Estercuel no tenemos ningún otro medio de subsistencia. Se ha buscado este contrato con Pamesa y está bien, creo que hemos cumplido como Ayuntamiento y sino lo quieren aprovechar no podemos hacer más», remarca el primer edil.

Los recuadros verdes y azules son las fases de la extracción y explotación. La zona delimitada en negro es la que se puede ensuciar o ubicar escombreras según el proyecto de Pamesa

Ínfimo empleo que no compensa

Sin embargo, la plataforma Estercuel es Futuro insiste en que la actividad extractiva está destrozando su paisaje por un retorno económico y de empleo ínfimo que no compensa. Aseguran que son un pueblo rodeado de montañas que poco a poco han dejado de arroparles para convertir su entorno «en tierras inservibles». «Solo unas pocas generaciones han podido vivir de la extracción de minerales, las demás hemos normalizado desde pequeños ver como destruyen nuestros pinares, ensucian nuestros pequeños embalses y ríos, cortan nuestras montañas, modifican el paisaje… deforestando el poco pinar y tierras cultivables que quedan», explica la plataforma.

Pone como ejemplo ‘La Costera’, una de las montañas que «han quedado destrozadas por completo» con la extracción diaria de alrededor de 200 camiones de arcilla. «Pero pese a la extrema actividad extractiva, poco o nada se queda para las personas que habitamos el pueblo. La mayoría de personas que conducen estos camiones viven fuera de nuestra provincia. No se quedan a vivir en nuestro territorio para dar vida a la escuela u otros servicios que penden de un hilo. Además, tras haber absorbido las entrañas del territorio, lo abandonan incumpliendo los acuerdos de reforestar sin devolver ni un atisbo de su estado original», apuntan.