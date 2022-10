Kike Caballero ha organizado en su domicilio de Cádiz la tercera edición de una exposición de muñecos Playmobil vestidos de la Guardia Civil como homenaje y recuerdo a su hermano Víctor, asesinado por Igor el Ruso en 2017 en Andorra; y en honor de todos los fallecidos de la Benemérita. Esta muestra, que coincide con la festividad del cuerpo, la Virgen del Pilar; es altruista y tiene como único fin el que se recuerde “a un hombre bueno que debería seguir entre nosotros y con él a todos los que tampoco están”.

Se trata de una recreación con muñecos de Playmobil comprados de segunda mano en mercadillos y pintados a mano uno a uno como las diferentes unidades de la Guardia Civil. La muestra del año pasado tuvo 200 figuras y ahora suman un total de 410. Prácticamente cada muñeco representa a una figura del cuerpo. “Gracias a mi idea de reciclaje y a la pasión que mi hermano tenía por estos juguetes he ido buscándolos uno a uno en mercadillos. Muñecos, juguetes que los niños ya no querían y que he tenido la oportunidad de conseguir. Poco a poco he aprendido a pintarlos y transformarlos dándoles una segunda vida como Guardias Civiles para este homenaje especial», explica Kike.

Imagen de la exposición de 410 figuras Playmobil de la Guardia Civil / K.C.

Otra de las novedades y como inicio de otro proyecto, la creación del Museo de la Guardia Civil de Cádiz Tote Caballero, Kike ha conseguido comprar, también de segunda mano y prestados, unos maniquíes que ha vestido con diferentes prendas para escoltar el montaje de este año. “Poco a poco este museo irá creciendo hasta, tal vez, poderlo montar algún día en un sitio al que la gente pueda ir a verlo”, apunta.

Al fondo puede verse una copia impresa del mural del Cuartel del GAR en honor también al Teniente Coronel Casado, asesinado hace tan solo unos meses también en acto de servicio. “En una esquina, delante de la exposición, he colocado de las poquitas fotos que mi familia dispone de mi hermano con algunos detalles como son una medalla roja y galones de Cabo como los que le concedieron al fallecer asesinado en acto de servicio, una réplica del monumento que les pusieron a él y a Víctor Romero en el Cuartel de la Guardia Civil de Alcañiz y una letra en su Honor escrita hace tan solo dos días.

Fotografía de Víctor Caballero / K.C.

Como fondo del vídeo, que también se puede ver en Youtube, se puede escuchar la música del insigne compositor gaditano Felipe Campuzano, quien interpreta al piano el himno de la Guardia Civil y el himno de España. En estos tres años Campuzano ha puesto de manera totalmente desinteresada la música de este homenaje.

Homenaje a la Virgen del Pilar con los Playmobil / K.C.

Este año la exposición regresa al domicilio de Kike, al igual que el primer año, ya que no ha habido oportunidad de llevarla a ningún sitio como fue el año pasado, cuando gracias al Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras, se pude exponer dentro de los actos festivos de la Patrona en la Casa de la Cultura de Tarifa. Allí multitud de personas pudieron acudir en persona a verla durante una semana e incluso la pudieron disfrutar personalmente autoridades como la Directora General de la Guardia Civil, María Gámez; el General Jefe de la IV Zona de la Guardia Civil (Sevilla) y el Subdelegado del Gobierno en Cádiz. “Este año no ha podido ser pues nadie se ha interesado en exponerla”, lamenta Caballero.