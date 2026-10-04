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04 OCT 2026|

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Herido grave un motorista tras salirse de la vía y chocar contra un guardarrail en Ejulve

El hombre, de 40 años, presentaba posibles fracturas en tobillo, hombro y caja torácica tras el siniestro

El siniestro se produjo en la la A-1792, en término de Ejulve / Guardia Civil
El siniestro se produjo en la la A-1792, en término de Ejulve / Guardia Civil

La COMARCA04 10 2026

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ActualidadSucesos

Un motorista de 40 años resultó herido este sábado tras salirse de la vía por el margen izquierdo y chocar contrae en guardarrail en el término municipal de Ejulve. El conductor, vecino de Polinya (Barcelona), presentaba posibles fracturas en tobillo, hombro y caja torácica.

El siniestro vial se produjo en torno a las 19.10 de este sábado, en el kilómetro 9,200 de la A-1792. El conductor fue trasladado por helicóptero al Hospital Clínico de Zaragoza, sin posibibilidad de realizar pruebas de alcohol o drogas. La Guardia Civil se encuentra investigando las causas.

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