Herido grave un motorista tras salirse de la vía y chocar contra un guardarrail en Ejulve

Un motorista de 40 años resultó herido este sábado tras salirse de la vía por el margen izquierdo y chocar contrae en guardarrail en el término municipal de Ejulve. El conductor, vecino de Polinya (Barcelona), presentaba posibles fracturas en tobillo, hombro y caja torácica.

El siniestro vial se produjo en torno a las 19.10 de este sábado, en el kilómetro 9,200 de la A-1792. El conductor fue trasladado por helicóptero al Hospital Clínico de Zaragoza, sin posibibilidad de realizar pruebas de alcohol o drogas. La Guardia Civil se encuentra investigando las causas.