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04 OCT 2026|

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La Iglesuela del Cid instala placas para dejar a cero la factura de luz en locales municipales

Se han invertido más de 23.000 euros en los paneles solares subvencionados por los Fondos Next Generation de la Unión Europea

Vista panorámica de la Iglesuela del Cid / Ayuntamiento Iglesuela del Cid
Vista panorámica de la Iglesuela del Cid / Ayuntamiento Iglesuela del Cid

La COMARCA04 10 2026

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ActualidadInfraestructuras

La localidad de La Iglesuela del Cid cuenta con nuevas placas solares que permiten que el ayuntamiento obtenga energía de forma gratuita en los edificios y locales de titularidad municipal. La colocación de estas placas forma parte de un proyecto que se ha ido desarrollando en fases. El proceso de integración ya está finalizado y cuenta con un total de 38,61 kW de potencia. Con la instalación y puesta en funcionamiento de estas placas fotovoltaicas se permite que la energía se inyecte a la red local para que después se descuente de las posteriores facturas.

Esta iniciativa se ha llevado a cabo a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de los Fondos Next Generation de la Unión Europea. Este proyecto en concreto ha supuesto una inversión total de 23.136,41 euros, que han sido financiados en su totalidad por el programa.

Tal y como valoran desde el Consistorio, de esta manera «La Iglesuela del Cid ya cuenta con esta nueva instalación que le permitirá ahorrarse las facturas de los edificios municipales y, además, da un paso hacia la integración de las energías renovables destinadas al autoconsumo en el municipio», apuntan.

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