Belén Conde se corona en Alcañiz como campeona de Aragón de salto de obstáculos

Belén Conde Mainar se ha proclamado campeona de Aragón Absoluta de Salto de Obstáculos este fin de semana en Alcañiz con KMS Berlina. El Club Equilicua Equitación Deportiva ha acogido durante tres jornadas el Campeonato de Aragón de Salto, una cita que ha reunido a cerca de un centenar de caballos y alrededor de 130 jinetes y amazonas procedentes de Aragón, Navarra y La Rioja.

La amazona completó el recorrido decisivo sin ningún derribo y fue la única participante de la categoría de Adultos capaz de conseguirlo, además de hacerlo con un gran tiempo. Conde ha completado de esta manera un campeonato que ya había comenzado con buenas sensaciones. En la primera jornada terminó tercera en la categoría de Adultos, por detrás de Alejandro Córdoba Pérez, ganador con Caroland, y Luis Gregorio Ramón, segundo con Casbas de Salas.

Luis Gregorio Ramón, con Casbas de Salas, se hizo con la medalla de plata. El alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, fue el encargado de entregar a Conde la medalla y la banda de Campeona de Aragón.

Campeones de Aragón en todas las categorías

Equilicua también ha sido escenario de la resolución de los títulos autonómicos por categorías individuales. Aitana Alastrue Pérez, con Panea Field, se proclamó campeona Juvenil; Román Gil Martínez, con Best in Time D'Ick Z, ganó en Joven Jinete; Paula Solanas Val, con Lancina de Leighan, fue la mejor en Veteranos; y María Crespo Potente, con Undigo de la Barre, se llevó el título Infantil.

Una amazona y dos jinetes tras el desenlace del título autonómico por categorías individuales / Federación Hípica Aragonesa

En categoría Benjamín, el campeonato fue para Carlota Nicuesa Farriols, con Estrella, mientras que Emma Paul Aidi, con Fletxa, conquistó el título de Prebenjamín. La competición autonómica también coronó a los mejores Caballos Jóvenes. Ana Crespo Jiménez, con Endrino, se impuso en 4 años; Elena Gutiérrez Varona, con Daikiri, en 5 años; y de nuevo, Belén Conde Mainar, con Power, en 6 años.

Los Ponis también tienen sus campeones

Los más jóvenes también tuvieron su protagonismo con el Campeonato de Aragón de Ponis, que se decidió después de una jornada final marcada por varios desempates.

Algunos jinetes del Campeonato de Aragón de Ponis / Federación Hípica Aragonesa

Adriana Catalán Conde, con Jocker HDC, ganó en Ponis D; María Crespo Potente, con Undigo de la Barre, hizo lo propio en Ponis C; Jimena Burdío Alegre, con Spirit VP, conquistó Ponis B; y Carlota Ruiz Alda, con Peter Yar, se proclamó campeona en Ponis A.

El Trofeo Alma de Caballo pone el broche

El programa se completó con el Interautonómico Trofeo Alma de Caballo, que ha contado con participación de deportistas de Aragón, Navarra y La Rioja y que ha repartido triunfos en seis alturas diferentes. En la prueba reina, de 1,30 metros, el triunfo fue para Román Gil Martínez, con Best in Time D'Ick Z. Luis Gregorio Ramón consiguió la segunda y tercera posición con Aneto de Salas y Casbas de Salas, mientras que Vanessa Membrado Duensing y Belén Conde Mainar completaron las cinco primeras plazas.

El podio del el Interautonómico Trofeo Alma de Caballo / Federación Hípica Aragonesa

En 1,20 metros venció Alejandra Sánchez Rosales, con Cortina LVI; Nerea Alonso Hernández fue primera en 1,10 metros con Maugham de Buzalen; África Martín San Felipe ganó en 1,00 metros con Pintor; Claudia Pérez Vázquez se impuso en 0,80 metros con Ordago; y Alba Utrilla Hernando hizo lo propio en 0,60 metros con Campanilla.

Una amazona sobre su caballo antes de la competición / Jesús Burgos

Tres días de hípica en Alcañiz

La cita ha convertido durante todo el fin de semana al Club Equilicua en uno de los puntos de referencia de la hípica aragonesa. Además de las diferentes pruebas deportivas, el evento ha contado con entrada gratuita, foodtrucks y puestos de venta, favoreciendo que aficionados y familias pudieran acercarse a conocer de cerca el salto de obstáculos.

Con el Campeonato de Aragón, las pruebas territoriales, los Caballos Jóvenes, los Ponis y el Trofeo Alma de Caballo, Equilicua ha cerrado tres jornadas de competición en las que el deporte ecuestre ha tomado el protagonismo en Alcañiz.