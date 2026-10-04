Denuncian la paralización de las obras del último tramo de la N-232 con el que se mejoraría la conexión entre el Bajo Aragón y Castellón

Las obras de acondicionamiento de la N-232 a su paso por Morella, para conectar el Bajo Aragón con el Mediterráneo, continúan pendientes a la espera de que el Gobierno de España aporte la documentación requerida por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). Así lo ha denunciado el portavoz del PP en Morella, Jesús Ortí, quien mostrado su indignación ante " una actuación considerada estratégica para las comunicaciones y el desarrollo de la comarca" y que, sin embargo, "continúa paralizada".

Este es el último tramo pendiente de modernización de la N-232 en la provincia de Castellón, y el cual lograría una una conexión vial mucho más fluida y segura entre los municipios del Maestrazgo, Els Ports y el Bajo Aragón.

El portavoz del PP ha reclamado al Ejecutivo central que agilice los trámites necesarios para cumplir los requerimientos de la CHE y permitir la reanudación de los trabajos. Según ha señalado, el proyecto permanece bloqueado después de que se iniciaran las actuaciones sin disponer de todas las autorizaciones exigidas por el organismo de cuenca. Ortí sostiene que la situación está perjudicando directamente a Morella y al conjunto de la comarca, al tratarse de una infraestructura relevante para mejorar la seguridad y los accesos en este tramo de la carretera nacional.

Según la información trasladada por el Gobierno en respuesta a preguntas parlamentarias, la Confederación Hidrográfica del Ebro ya había solicitado documentación en noviembre y realizó un nuevo requerimiento en junio. De acuerdo con Ortí, todavía faltarían informes necesarios para poder continuar con las obras. El portavoz popular ha criticado la gestión realizada por el Ejecutivo y ha reclamado que se atiendan cuanto antes las exigencias del organismo competente para evitar que la actuación siga acumulando retrasos.

Una inversión superior a los 20 millones de euros

El proyecto afecta al tramo de la N-232 comprendido entre los kilómetros 54,900 y 60,210, dentro del término municipal de Morella, y cuenta con una inversión superior a los 20 millones de euros. La actuación contempla la mejora de los accesos entre la Masía de la Torreta y Morella Sur, así como la construcción de 6,85 kilómetros de caminos de servicio destinados a facilitar una conexión más segura entre la carretera y las propiedades situadas en sus márgenes.

Uno de los principales elementos del proyecto es la construcción de un nuevo puente sobre el río Bergantes. Precisamente esta infraestructura se encuentra en el centro de los problemas administrativos que han provocado la suspensión de los trabajos, debido a los requisitos planteados por la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Desde el PP Morella se reclama ahora que el Gobierno complete cuanto antes la documentación pendiente y dé respuesta a las exigencias de la CHE para desbloquear una inversión que supera los 20 millones de euros y permitir que las máquinas puedan regresar a este tramo de la N-232.