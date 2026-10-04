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04 OCT 2026|

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Valdealgorfa rememora en su Festival de Cortos los diez años desde que se convirtió en referente audiovisual

FOTOGALERÍA. La cita suma una nueva edición de éxito, con 432 piezas audiovisuales participantes procedentes de 28 países de cinco continentes

El salón Don Diego de Valdealgorfa se llenó durante las proyecciones del Festival de Cortos 2026 / Nebulosa Gráfica
El salón Don Diego de Valdealgorfa se llenó durante las proyecciones del Festival de Cortos 2026 / Nebulosa Gráfica

La COMARCA04 10 2026

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El Festival de Cortometrajes de Valdealgorfa ha vuelto a dejar, un año más, imágenes para el recuerdo en la localidad. La cita ha celebrado este fin de semana una décima edición de éxito después de haber recibido 432 piezas audiovisuales de 28 países de cinco continentes.

El salón Don Diego de Valdealgorfa se llenó durante unas proyecciones que sirvieron para elegir a los ganadores de esta edición, una tarea que no fue fácil por el gran nivel de los trabajos recibidos. «En las sesiones de noche no quedó una butaca vacía. Posiblemente es uno de los años que mayor nivel ha habido», destaca el director del certamen, Santiago Sáenz, quien subraya también la capacidad del festival para atraer espectadores procedentes de diferentes localidades del territorio

Este año, el premio al Mejor Cortometraje Internacional 2026 es para 'Hatch' (Escotilla), de Alireza Kazemipou, mientras que 'Tres Mans' de Cristian Sitjas ha sido reconocido como Mejor Cortometraje Nacional 2026. En las categorías interpretativas, Ramón Barea ha sido distinguido como Mejor Actor 2026 por su trabajo en 'Pordentro', cortometraje dirigido por Álvaro G. Company y Mario Hernandez. Por su parte, Estefanía de los Santos ha obtenido el premio a Mejor Actriz 2026 por su interpretación en 'Tres Mans'.

El premio a la Mejor Dirección 2026 ha sido para Lucas Parra, por 'Ser un hombre', mientras que Aina Fernandez y Victor Yuste han recibido el galardón al Mejor Guion 2026 por 'Finde Top'. En el apartado musical, Mehrdad Jafari Raad ha conseguido el premio a la Mejor Banda Sonora 2026 por su trabajo en 'Hatch'.

El público también ha tenido voz en el palmarés. El Premio del Público 2026 ha recaído en 'In Memoriam', de Teresa Bellón y César F. Calvillo.

Mención especial para ‘Una vocal’

El jurado ha otorgado además una Mención Especial 2026 al cortometraje 'Una vocal', de Polo Menárguez, destacando la construcción de un cine íntimo desde la contención y la sobriedad y la precisión dramática de la obra.

El acta subraya especialmente las interpretaciones de Sonia Almarcha y Mirela Balic, protagonistas de un relato sobre una madre y una hija enfrentadas al reconocimiento del cuerpo de quien marcó y destruyó sus vidas. El jurado valora la capacidad de ambas intérpretes para transmitir un duelo situado entre el rencor y la memoria.

Un jurado vinculado al cine y la cultura

El jurado de esta décima edición, organizada por la Asociación Cultural Cortos Valdealgorfa, ha estado integrado por profesionales procedentes de diferentes ámbitos de la creación y la cultura: Olga Casas, Dirección de Arte; Daniel Calavera, escritor, locutor y cortometrajista; Sara Bermejo, directora y guionista; Irene Herrero, directora de escena, escritora y periodista; Miguel Casanova, guionista; José Miguel Rabinad, director; y Santiago Sáenz, músico.

La participación de producciones llegadas de Argentina, Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, Irán, Italia, Marruecos, México, Pakistán, Panamá, Perú, Polonia, Reino Unido, Rumanía, Suecia, Tailandia, Uruguay y Venezuela refleja el alcance internacional alcanzado por el Festival de Cortometrajes de Valdealgorfa en su décima edición.

Sáenz da un paso a un lado tras diez años

La décima edición supone también el cierre de una etapa en la dirección del festival. Santiago Sáenz, que ya había anunciado hace un año su intención de dejar la primera línea de la organización, explica que su decisión no supone desvincularse del proyecto, sino favorecer su consolidación.

«Mi intención era dar un paso a un lado, no dar un paso atrás», afirma Sáenz. El objetivo, explica, es conseguir que el festival perdure en el tiempo y pueda alcanzar las trayectorias de otros certámenes que cuentan ya con 25 o 30 años de historia. Para ello, considera imprescindible disponer de una estructura que no dependa de una única persona: «El festival cuenta ya con un equipo de diez personas, pero queremos que esto no dependa de las personas, sino de la manera de hacer, y yo creo que lo estamos consiguiendo», señala.

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