11 de las 20 plazas libres en la oposición de familia en Aragón son del sector de Alcañiz

Más de la mitad de las plazas de atención primaria que se han quedado sin cubrir de forma fija en Aragón con los médicos de familia que aprobaran la última oposición pertenecen al sector sanitario de Alcañiz. Es decir, a las seis comarcas del Bajo Aragón Histórico más la zona de Muniesa y alrededores, adscrita también a este sector.



En total, el Salud ofertó 300 plazas para cubrir de forma permanente con facultativos que habían aprobado la oposición de noviembre de 2018 de las que 20 han quedado libres en la primera asignación. De ellas, 11 son del Bajo Aragón Histórico. Se prevé que a finales de noviembre-la fecha aún no está fijada-haya un segundo llamamiento. Para ello, primero debe terminar el periodo de incorporaciones de los médicos con plaza fija, que comenzó esta semana y durará un mes.



Se prevé que para este segundo llamamiento el número de plazas ofertadas en todo Aragón sea mayor de las 20 que han quedado vacantes ya que los facultativos tienen la posibilidad de mantener su propiedad pero no incorporarse y quedarse en el lugar en el que trabajan ahora alegando diferentes circunstancias. Normalmente estos casos se producen en plazas de zonas del medio rural como son los consultorios del sector sanitario de Alcañiz, que son propiedad de médicos que ejercen fuera (en Zaragoza y su entorno).



Que estas plazas hayan salido a oposición no significa que no estuvieran cubiertas sino que lo estaban por otros facultativos, que ahora se mueven. Por ello, muchos bajoaragoneses ya han cambiado o cambiarán en estas semanas de facultativo.



Esta movilidad aumentará próximamente ya que también se van a producir traslados para médicos que ya contaban con plaza. Alrededor de 80 médicos de todo Aragón se han interesado por el concurso de traslados convocado y ahora tienen 15 días para presentar la documentación. Este procedimiento suele acarrear normalmente la marcha de muchos médicos del medio rural a otras más urbanas pese a que desde el sector sanitario se trabaja para que quien venga se sienta a gusto y no se quiera marchar. «Muchos de este sector somos de aquí y hemos apostado por quedarnos pero también intentamos que los que vienen se sientan a gusto y sea un sector atractivo para los nuevos. Somos un sector pequeño pero en el que se trabaja muy bien», apunta la médico Pilar Borraz.



Realizando un balance global, de las 300 plazas ofertadas a los médicos que obtuvieron plaza en la oposición, 54 pertenecen al sector sanitario de Alcañiz y de ellas, 47 han sido escogidas y 7 no adjudicadas. A éstas últimas se suman otras cuatro que quedan vacantes en la zona de un total de 12 en todo Aragón que quedan libres bien porque sus propietarios las han rechazado o no han presentado documentación en el plazo pertinente. Todas ellas tienen una peculiaridad, son para médico de atención continuada (conocido como MAC) y no para médico de familia. La diferencia es que los MAC no tienen unas consultas de uno o varios pueblos estipuladas sino que van rotando cubriendo por su zona días libres o guardias.



Concretamente, de las 7 plazas bajoaragonesas que no se han adjudicado en el llamamiento, es decir, que nadie ha solicitado, siete son para médicos de atención continuada (MAC). Casi la mitad, tres, son para la zona de Cantavieja, una de las que más sufre la falta de sanitarios.

En cuanto a los 12 puestos que por diferentes motivos no se han cubierto, cuatro son del Bajo Aragón Histórico. También plazas MAC: dos en Alcañiz, una en Cantavieja y otra en Andorra.