La Comarca del Bajo Aragón rechaza la moción del PP que instaba a abrir la escuela de Belmonte

El pleno de la Comarca del Bajo Aragón celebrado el jueves por vía telemática ha rechazado la moción interpuesta por el Partido Popular, que instaba que tanto el Ayuntamiento de Belmonte de San José como el Gobierno de Aragón, a través de la Consejería de Educación y del Servicio Provincial, pongan en marcha todo el mecanismo burocrático para que inicien los trámites para la apertura del centro educativo en la localidad en el curso 2021-2022. La proposición ha sido rechazada por 15 votos en contra (PSOE), 8 abstenciones (PAR, IU, Ganar) y 11 a favor (Partido Popular y Ciudadanos). El grupo Ganar ha interpuesto dos enmiendas a la propuesta que han sido rechazadas por el PP.

El portavoz del Partido Popular, José Miguel Celma, ha defendido en pleno que la propuesta de su grupo no perseguía «una lucha política» y que únicamente responde a «una demanda social». «Belmonte lleva más de 20 años con una escuela cerrada por falta de niños. La apertura es un espaldarazo importante para garantizar la supervivencia y el porvenir de esa localidad», ha recalcado Celma durante su intervención. Ha rechazado que se persiga «protagonismo político» con la petición de su grupo y ha defendido que el municipio pueda contar «con los mismos servicios como cualquiera de las demás localidades» que cuentan con una escuela.

Ha defendido también que en la actualidad hay un «número suficiente» de familias con niños que se pueden escolarizar en Belmonte. «El sentir de un pueblo que quiere reabrir su escuela. No podemos dejar pasar esa oportunidad de futuro para el municipio», ha recalcado. Asimismo, Celma ha señalado que el gasto que supongo dicha reapertura «compensa con creces» la expectativa de futuro.

El grupo Ganar ha manifestado «el apoyo sin fisuras» a la escuela rural como servicio esencial en los municipios pero no ha querido «pasar por alto» el papel del Ayuntamiento. «Creemos que quizás no sea apropiado interferir en asuntos que todavía se están debatiendo en el seno de los municipios. Es mejor que tanto el equipo de gobierno como la oposición afronten el debate con espíritu constructivo junto con las familias implicadas», ha explicado Aitor Clemente. «Sólo cuando se tome una decisión por parte del municipio la Comarca deberá hacer la presión necesaria», ha dicho. «Lamentando» que las enmiendas no han salido, el grupo Ganar se ha abstenido.

El grupo ha presentado unas enmiendas en la que ha pedido que se modifique la parte resolutiva de la moción. Ganar ha solicitado apoyar la decisión que adopte la localidad a través de su Ayuntamiento «tras el pertinente dialogo del consistorio con las familias implicadas». Además, ante una eventual reapertura Ganar ha contemplado el curso 2022-2023, ya que considera complicado hacerlo realidad para el próximo curso.

Por su parte, el Grupo de Ciudadanos ha apoyado la moción y ha defendido que esta es una oportunidad «que no se puede dejar escapar». «Los dos pilares fundamentales para el desarrollo de una localidad son la educación y la sanidad. A día de hoy nos encontramos aquí debatiendo por la educación», ha recalcado el representante de Cs, Kiko Lahoz. Ha defendido, además, la apertura como una «herramienta clave para luchar contra la despoblación».

El Partido Aragonés ha pedido «respetar la decisión de las familias implicadas». Ha dicho además que es un problema que se debe resolver dentro del municipio afectado con lo cual se han abstenido. «Desgraciadamente, la permanencia de un colegio abierto no depende de políticos ni de la Comarca, depende del número de alumnos y que los padres apuesten por matricularos en la escuela de su pueblo», ha lamentado su representante, Belén Los Olmos.

El representante del Partido Socialista, Javier García, ha calificado la moción del PP como «tramposa» y ha pedido su retirada del orden del día, alegando que la institución comarcal no puede debatir en el foro un asunto «del que no es competente». «Esta no es una moción en defensa de la educación pública, es una moción tramposa que está intentando ejercer algo deshonesto. Está intentando saltarse un valor constitucional como es la autonomía municipal», ha denunciado García, que ha calificado la moción como una «falta de respeto». PSOE votado en contra ante una moción que «suplenta la autonomía municipal».

El alcalde de Belmonte, Alberto Bayod (PSOE) ha hecho público en el pleno «el sentir» del equipo de gobierno. Ha alegado que no hay una suficiente población infantil asentada en el pueblo «de forma consolidada y estable» para pensar en una «reapertura con futuro». Tampoco hay un interés significativo de los padres de los niños para iniciar ninguna actuación al respecto, ha puntualizado. «La sensación que nos transmiten al conversar con ellos es que están contentos con los servicios que se ofrecen en la vecina localidad de Torrevelilla, a cuyo ayuntamiento y población estamos agradecidos. También han aludido a que el Ayuntamiento enfrenta una grave dificultad económica con una deuda heredada desde hace más de 10 años. «Nos supone ser uno de los pueblos más endeudados de la provincia». «Los servicios educativos en estos momentos están bien cubiertos», ha especificado añadiendo además que en el municipio no existe en este momento locales adecuados para llevar a cabo dicha actividad. «Esta posición no significa estar e contra de una escuela rural ni en Belmonte ni en ningún otro sitio. Es tan solo una posición que consideramos realista y proporcionada a nuestros recursos económicos y humanos. Ojala en un futuro muy cercano se puedan dar las condiciones necesarias, ya que de momento no es viable», ha concluido.

El presidente de la Comarca, Luis Peralta, ha opinado que la institución debe funcionar «de abajo hacia arriba» y no al revés, respetando las autonomías de los municipios y dando el apoyo de la Comarca a las decisiones que se tomen.