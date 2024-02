Una PNL en el Congreso reivindica aumentar las ayudas al funcionamiento en Teruel

Nuevo pulso político en torno a la aplicación de las ayudas al funcionamiento en las provincias de Teruel, Cuenca y Soria. Partido Popular y Teruel Existe afearon este jueves la abstención del PSOE ante una PNL, presentada por los populares en Comisión de Reto Demográfico en el Congreso de los Diputados, que pedía su incremento al 20%, el máximo permitido por la Unión Europea.

La moción nacional salió adelante, con los votos de sus impulsores y Sumar, que a su vez presentó enmiendas. Vox se abstuvo, a pesar de tener a su cargo la consejería de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia en el Gobierno de Aragón. Igualmente lo hizo el PSOE al considerar que la proposición no de ley no estaba «bien redactada». El portavoz socialista, Luis Alfonso Rey reivindicó que fue su formación la que puso en marcha esta política fiscal y se limitó a indicar que «evaluará» con el Ministerio una posible «mejora» de estos incentivos. Defendió que las ayudas permitieron, en parte, un incremento de la afiliación a la Seguridad Social de 792 personas en la provincia y un aumento de población de 816 nuevos censados. «No voy a decir que es solo por estas medidas, pero lo cierto es que ha ocurrido este año y no el anterior», subrayó.

La diputada popular por Teruel en el Congreso, Raquel Clemente, se mostró «satisfecha» de que la PNL haya salido adelante y afirmó que seguirán luchando por convertir las reivindicaciones en una realidad. «Para que la medida sea afectiva y tenga los beneficios esperados debe aumentarse y no quedarse en el 2% que se está aplicando», denunció.

El portavoz de Sumar, Jorge Pueyo, enmendó la PNL trasladando la necesidad de que la mejora llegue a todas las ayudas «independientemente de que sean nuevas contrataciones o que ya hubieran tenido actividad previa». Desde Vox, su portavoz Ricardo Chamarro, defendió que lo «fundamental» es el impulso de la natalidad y que la despoblación es un problema de «casi todas las Comunidades», no solo de las citadas provincias.

Reacciones desde Aragón

Los populares no dejaron pasar la abstención del PSOE, y a través de una rueda de prensa en las Cortes de Aragón su diputado autonómico, Juan Carlos Gracia Suso, exigió a los socialistas «que expliquen de norte a sur de la provincia de Teruel por qué no apoyan las ayudas al funcionamiento». «Si estas ayudas se aplicaran en un 20% supondría un impacto económico de más de 230 millones de euros y se crearían además más de 3.500 puestos de trabajo. La indolencia de Pedro Sánchez con el medio rural es absoluta.», denunció Suso.

También Aragón-Teruel Existe salió al paso tras la abstención del PSOE ante la PNL nacional. Su portavoz Tomás Guitarte, pidió unión entre los principales partidos para defender unas ayudas «fundamentales» para Teruel, Cuenca, Soria y mostró su malestar ante la posición de los socialistas. «En esta votación, que salió adelante, vimos con tremenda preocupación cómo el PSOE se abstenía en esas ayudas cuando ha estado diciendo reiteradamente que las va a apoyar, que va a hacer que se apliquen tanto para las empresas existentes como para las empresas nuevas y autónomos», incidió. Guitarte exigió tanto al PSOE como al PP que no conviertan esto «en un problema de enfrentamiento partidista».