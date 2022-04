Polémica en Alcañiz porque el nuevo convenio con el Parador no plasma la celebración de bodas

El pleno del Ayuntamiento de Alcañiz aprobó el miércoles con los votos del equipo de gobierno y la negativa de la oposición un convenio para plasmar por escrito su relación con el Parador de Turismo. Un documento que tiene opiniones contrarias. Por un lado, el concejal de Cultura, Jorge Abril, defendió que este documento supondrá un ahorro para el Consistorio porque ya no tendrá que pagar una tasa por las visitas turísticas (unos 6.000 euros al año) y que era necesario regular la situación de un edificio que el Ayuntamiento cedió al Estado en 1966 para su rehabilitación. Por otro, la oposición denunció que el texto que se firma es prácticamente el mismo que planteó Paradores porque la empresa pública no ha aceptado en la negociación ninguna de las peticiones y que todo han sido concesiones.

De hecho, el asunto más polémico fue el de las ceremonias de bodas civiles y los actos culturales de la Torre del Homenaje. Abril defendió que se van a poder se organizar con total normalidad como hasta ahora en los días que estén disponibles mientras que PP y PAR dijeron que no se ha plasmado por escrito por lo que si Paradores así lo desea se podrían dejar de organizar estos actos ya que no están estipulados en el convenio. «Tenemos que fiarnos de su buena fe, no viene estipulado que se puedan celebrar bodas ni actos culturales ni tampoco qué días», dijo el portavoz del PAR, Eduardo Orrios. Por su parte, Abril recordó que el Ayuntamiento cedió al Ministerio en 1966 esa parte del cerro para levantar el Parador y que, por lo tanto, no es municipal. «Estuvimos estudiando si teníamos algún derecho jurídico sobre el bien pero no es así. De hecho, para las bodas tenemos una ordenanzas regulando un espacio que no es nuestro», destaca el concejal de Cultura.

El otro asunto que generó debate fueron los compromisos que adquiere el Ayuntamiento. Sigue asumiendo los gastos de luz de la capilla, el claustro y la torre del homenaje (los espacios patrimoniales) y la limpieza y el mantenimiento del jardín. «Fue una propuesta del Ayuntamiento por una cuestión simbólica para no desprendernos de este bien», apuntó Abril, quien destacó que es importante mantener una buena relación con Paradores por su importancia en la ciudad. Para Noelia Lorén (PP), con estas condiciones «el Ayuntamiento es el único que cede sin contraprestaciones».