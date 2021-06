Polémica en Beceite entre el consistorio y los segundos residentes por el acceso regulado del Parrizal y La Pesquera

Polémica entre los segundos residentes y propietarios de viviendas no empadronados y el Ayuntamiento de Beceite. El consistorio manifestó su malestar tras ser acusado de «discriminación» por la Asociación Segundas Residencias de Beceite. El punto en discordia radica en la gratuidad de los afincados a la hora de llegar a los controles de acceso de El Parrizal y La Pesquera que, cabe recordar, implican abonar una tasa de 10 euros a cada vehículo que accede a ambos parajes en las épocas en las que se regula el acceso.

Los vecinos de Beceite están exentos de ese pago y pueden acceder gratuitamente con sus vehículos a ambos parajes, siempre teniendo en cuenta el aforo máximo permitido. Por su parte los no empadronados deben abonar, igual que el resto de visitantes, 10 euros a la hora de acceder al paraje de El Parrizal. Este cobro se estableció el pasado año a los no empadronados y a los que no tuviesen un vehículo dado de alta en Beceite. En el caso de La Pesquera los segundos residentes sí disponen de una bonificación del 40%, por lo que deben abonar 6 euros a la hora de acceder con su vehículo a la zona de baño del río Ulldemó.

A través de una carta abierta, el Ayuntamiento explicó que hace varios años se facilitaron tarjetas a todos los propietarios de viviendas de segunda residencia, ascendientes y descendientes de primer grado. Sin embargo, denuncian el «abuso» que se ha hecho de estas tarjetas «llegando a expedirse hasta 1.250 de estas tarjetas desde 2016». Todo ello después de que la Asociación Segundas Residencias exigiese el acceso gratuito a ambos parajes.

A través de una primera carta manifestaron al consistorio que «pagan los mismos impuestos» que el resto de vecinos y subrayaron que la localidad se «beneficia» de su presencia, además de gracias a impuestos como el IBI, y de una notable actividad económica en los establecimientos y comercios del municipio. Denunciaron sentirse «discriminados» e iniciaron una recogida de firmas.

Sin embargo, el consistorio desmintió que existiese esa discriminación y afirmó que el «elevado» número de personas afincadas que no están empadronadas en la localidad provoca «pérdidas» económicas al ayuntamiento. El alcalde, Juan Enrique Celma, manifestó que el Ayuntamiento está obrando de igual forma que en otras localidades turísticas costeras o en las ciudades de las que «provienen la mayoría de segundos residentes». «Estamos intentando sacar adelante nuestro pueblo con un gran esfuerzo. Cada vecino empadronado nos supone un ingreso de 600 euros que repercute en el pueblo. Pero no sirve de nada que realmente aquí tengamos decenas de personas más porque a la hora de tener más horas de médico, más especialistas en el Hospital de Alcañiz, más maestros, más horas de entidad bancaria o más servicios en general esas personas no computan», explicó Juan Enrique Celma, alcalde de Beceite.

Problemática generalizada en «todo el medio rural»

El primer edil hizo subrayó que los beceitanos o personas de cualquier otra localidad que poseen segundas residencias en la playa, en Barcelona o en Zaragoza, pagan de igual modo sus impuestos pero al no estar empadronados no disfrutan de muchas ventajas que ofrecen estos municipios. «Tenemos un problema que aquí está más agudizado al ser un pueblo muy turístico pero sucede en todo el medio rural. A los vecinos de los pueblos nos exigen empadronarnos en las ciudades o en otros municipios para disfrutar de muchos servicios. Por eso no entendemos estas acusaciones», añadió Celma.

Por todo ello, al final de la misiva, el primer edil hizo un llamamiento para que, en la medida de lo posible, los segundos residentes afincados se empadronen. «Quiero animaros a que os empadronéis en Beceite, aumentando con ello el número de habitantes y su repercusión en los ingresos municipales. Ello permitiría mejorar los servicios existentes en la población y crear nuevos servicios aportando así un grano de arena en la solución al problema de la despoblación», concluye la carta remitida a los domicilios de la población.

Por su parte desde la Asociación de Segundos Residentes no descartan llevar a cabo una movilización el próximo 26 de junio en la propia localidad, coincidiendo con San Juan, festividad en muchos municipios de las vecinas Cataluña y Comunidad Valenciana. En los últimos días difundieron un cuestionario a través del cual los interesados pueden inscribirse en una acción a través de la cual se pretende bloquear el acceso al Parrizal durante esa jornada de protesta.