Polémica en el pleno comarcal del Maestrazgo por el servicio de bomberos de la DPT

Vuelve la polémica en el Maestrazgo por la prestación del servicio de bomberos provincial. El grupo socialista comarcal presentó una moción en el último pleno con la que, según defendieron, «mejorar el servicio de bomberos». La propuesta incluía instar al ayuntamiento de Teruel a que asumiera o colaborara con el servicio «como obliga la ley al ser una ciudad de más de 20.000 habitantes». También incluía la propuesta de construir un nuevo parque en la comarca, el quinto de la provincia.

Sin embargo, la propuesta fue rechazada con los votos en contra del Partido Popular y Teruel Existe. Por el contrario, el Partido Aragonés sí voto a favor de un texto que los consejeros señalaron como «importante» para el territorio.

Ante ello, los socialistas comarcales respondieron criticando que los grupos que votaron en contra, estaban «priorizando sus lazos políticos a los servicios comarcales». «Por no querer molestar a sus representantes provinciales y autonómicos han rechazado pedir lo que es de justicia», alegó el portavoz del PSOE y presidente comarcal, Fernando Safont.

Desde el grupo Teruel Existe, por su parte, explicaron que no respaldaron la propuesta porque no fueron aceptadas las enmiendas que habían aportado adaptadas a la zona. Raquel Benedí y Ainhoa Gascón, consejeras comarcales, transmiten que, si bien coinciden en la necesidad de ejecutar cuanto antes un quinto parque de bomberos provincial en la zona, la construcción debía hacerse en Cantavieja, donde ya se compraron los terrenos para su construcción y «lo recomendaron los profesionales por la cercanía a otros servicios como quitanieves o centro de salud». Por el contario, en la propuesta socialista no queda definido el lugar.

Las consejeras de Teruel Existe lamentaron la postura y también las «maneras de hacer las cosas» del grupo socialista. «Los consejeros no somos quiénes para obligar al Ayuntamiento de Teruel a nada, es un problema que debe resolver la DPT». Reprocharon también al PSOE que en la última legislatura en la que han gobernado en la Diputación no hayan tenido «tiempo o interés para mostrar su compromiso de solucionar el problema».

Defensa de la propuesta

Para los socialistas, la moción presentada respondía a unas necesidades fundamentales del territorio, el que se encuentra a más de 100 kilómetros y un tiempo superior a hora y media del parque de referencia, por lo que no se cumple la normativa vigente que establece en 35 minutos el tiempo máximo de respuesta. Señalar que, aunque llegue la construcción en la cabecera comarcal, no terminaría de cumplir las isocronas en municipios del Maestrazgo como Villarluengo.

Los consejeros del PSOE explicaron también en la defensa de la moción que se trata de una situación alargada en el tiempo. «El servicio arrastra un problema estructural en los tiempos de respuesta que debe ser solucionado cuanto antes y que afecta especialmente a la Comarca del Maestrazgo», denunciaron en un comunicado.

NOTICIA RELACIONADA

Avances en el parque

En junio de 2021 y con el anterior equipo de Gobierno, la Comarca del Maestrazgo adquirió los terrenos donde se instalará la nave, un solar de 3.000 metros cuadrados al lado de la ITV y cerca de la carretera con el objetivo de emplearlo también como almacén, sin embargo, casi tres años después continúa sin tener un uso.

El parque auxiliar se sumaría a los cuatro existentes en la provincia, Teruel y Alcañiz, y los de apoyo en Calamocha y Montalbán. Además, continúan solicitando parques de apoyo en el Matarraña y en la Sierra de Albarracín.