La Policía Local de Alcañiz controla las carreras ilegales de motocicletas

El departamento de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Alcañiz, junto a su división de Policía Local, ha intensificado estos últimos meses el control los ciclomotores debido a las quejas vecinales. En agosto crecieron las denuncian por el excesivo ruido de las motos, algunas de ellas vinculadas a carreras o competiciones ilegales, principalmente en los entornos de las vías ronda de Caspe, y de la calle José Pardo Sastrón; y también por las altas velocidades en zonas escolares.

La Policía comenzó entonces un control exhaustivo para reducir las incidencias y el malestar de cara a la ciudadanía y se han interpuesto hasta la fecha un total de 24 denuncias. La mayoría por no tener el día la ITV o por usar componentes no homologados en el ciclomotor. Son todo irregularidades técnicas y no positivos en drogas o alcoholemia, tal y como explica el Consistorio en nota de prensa.

Sin afán recaudatorio

El jefe de la Policía, Pedro Obón, destaca que el procedimiento se ha realizado con un «carácter no recaudatorio». Primero se optó por un sistema de avisos y educación vial individualizada parando a los conductores e informando de la situación en la que se encontraba su vehículo. Una vez transcurrió ese periodo la Policía Local comenzó a multar.

Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana de Alcañiz, Kiko Lahoz, se mostró satisfecho por la labor que ha realizado su equipo, indicando que él, entre otros muchos alcañizanos, era uno de los afectados, y que comprendía la situación y las quejas. Por ello, estaba de acuerdo «con la forma de poner fin a esta mala moda que se estaba generando».

El concejal también destacó que algunos vecinos le habían hecho llegar que se notaba el trabajos de la Policía Local porque habían descendido las molestias de las motos.

Piden que acudan al mecánico

Tanto Lahoz como Obón, señalaron de que son conscientes de que estas sanciones repercuten la mayor parte de las veces a los padres o tutores de los conductores, y que parte de ellos pueden ser desconocedores de las irregularidades que pueden tener las motos de sus hijos y de los riesgos que conllevan. Por ello aconsejan que se acerquen a los talleres locales. «Nuestros mecánicos son los que mejor pueden aconsejar y decirnos si estos vehículos tienen limitaciones por la seguridad de su conductor», indicó Obón.