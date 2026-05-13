Un popular personaje infantil holandés rodará una película en Cretas y La Fresneda la próxima semana

Los cascos históricos de Cretas y La Fresneda acogerán en la próxima semana el rodaje de una película de la saga familiar 'De Club van Sinterklaas', una serie y franquicia infantil muy famosa en los Países Bajos basada en la tradición de Sinterklaas (la versión neerlandesa de San Nicolás). Empezó como una serie de televisión en 1999 y después se convirtió también en películas, espectáculos teatrales, canciones y un canal de YouTube que sigue las aventuras de Sinterklaas y a sus ayudantes («Pieten») mientras preparan la llegada de regalos para los niños. Suelen mezclar comedia, música y aventuras para niños pequeños, muy al estilo de las películas navideñas familiares.

El equipo desembarcará en Cretas a comienzos de la próxima semana tal y como ha anunciado el Ayuntamiento a través de un bando para avisar a los vecinos del uso de varios espacios públicos. El campamento base se situará en el recinto ferial, donde el martes 19 y miércoles 20 se realizarán los preparativos previos. El jueves 21 comenzará el rodaje, que se desarrollará durante dos jornadas. En la primera ocuparán la mayor parte de la jornada la plaza España con el rodaje de músicas y escenas de grupo y a partir del mediodía, la acción también se desarrollará en las calles San Antonio de Padua y Virgen del Pilar.

El jueves 22 la actividad se desarrollará del mediodía a la madrugada. El film también ocupará la plaza España y la calle Mayor de la Villa. Por la noche, el equipo se trasladará a la calle Orden de Calatrava.

En La Fresneda el Ayuntamiento también ha habilitado un espacio como campamento base del rodaje, que se desarrollará el miércoles 20 por distintos escenarios del casco histórico, entre ellos, la calle Mayor.

Esta película holandesa llega al Matarraña de la mano de la Teruel Film Commision y no será la única producción que se rodará en la comarca este año, donde hay previstas más grabaciones importantes.