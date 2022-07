El PP de Alcañiz critica un tuit de Urquizu sobre Griñán

El Partido Popular de Alcañiz ha criticado a través de una nota de prensa un tuit publicado por el alcalde de la ciudad y diputado autonómico, Ignacio Urquizu, en el que muestra su apoyo al expresidente andaluz José Antonio Griñán, condenado a seis años de cárcel por el caso de los ERE. Urquizu ha mandado el «mayor de los afectos» a una persona que considera «honesta e íntegra», además de manifestar una «gran desolación» por el fallo del Tribunal Supremo. Unas palabras que han sido muy criticadas por el portavoz del Partido Popular en la capital del Bajo Aragón, Miguel Ángel Estevan, que ha incidido en que «un político siempre tiene que defender la legalidad».

A través del comunicado de prensa, el PP de Alcañiz ha señalado que Urquizu ha seguido la misma línea argumental que numerosos representantes públicos del PSOE, que «han defendido la honorabilidad de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, a pesar de las evidencias juzgadas» después de que el Tribunal Supremo confirmara este martes la sentencia condenatoria por prevaricación y malversación en el reparto de 680 millones de euros de fondos públicos entre 2000 y 2009.

Para Miguel Ángel Estevan «no existe ninguna justificación para ensalzar la figura de representantes públicos que han sido juzgados y sentenciados por no actuar de forma correcta en el ejercicio de sus funciones». «El pertenecer a la misma formación política no es motivo para salir en su defensa porque lo primero que tiene que prevalecer en cualquier representante público es la ejemplaridad, la honradez y la decencia en tu labor y en la gestión de los fondos públicos», ha subrayado.

Según ha criticado Estevan, con esta publicación en redes sociales «quedan meridianamente claras las prioridades del alcalde Urquizu», que «vuelve a poner de manifiesto que está mucho más preocupado por su partido que por el bienestar de todos los alcañizanos». Asimismo, le ha instado a «no perder ni un solo minuto» para trabajar por nuestra ciudad, ya que la capital del Bajo Aragón «merece un alcalde que la defienda».

«Lamentablemente nos hemos acostumbrado a ver cómo es capaz de defender una cosa en Alcañiz y la contraria en las Cortes de Aragón pero lo que nunca podríamos pensar es que trasladaría públicamente una opinión que los hechos y las sentencias firmes de los tribunales se encargan de demostrar que no es así», ha añadido al respecto.

Por todo ello, Estevan ha instado a Urquizu a «pensar en Alcañiz» y a «poner remedio a los problemas que tienen nuestros vecinos y que no se están resolviendo porque contamos con un alcalde que, en su lista de tareas, la ciudad a la que dice representar se encuentra en último lugar».