El PP asegura que el PSOE «es responsable de que hoy no tengamos un nuevo Hospital en Alcañiz»

Tarde. Así considera el PP que llegará la visita de la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, a Alcañiz, que tal y como se anunció en el pleno esta semana acudirá en noviembre a dar explicaciones sobre el proyecto del futuro centro sanitario. Un anuncio que no ha satisfecho a los representantes del Grupo Municipal del Partido Popular en el Consistorio bajoaragonés según han anunciado en nota de prensa.

El portavoz de los populares en la capital del Bajo Aragón, Nacho Carbó, ha lamentado los meses de retraso que lleva acumulados esa petición de la sociedad, más incluso por parte de una representante pública de una formación que a su juicio es gran causante de la situación que se vive con la construcción de la nueva infraestructura sanitaria. “El PSOE es responsable de que hoy no tengamos un nuevo Hospital en Alcañiz”, ha resaltado.

Para Carbó, son los socialistas y todas las formaciones que apoyan al Gobierno de Aragón los causantes de la paralización del proyecto del 2015 “que hoy sería una realidad y que estaría prestando un mejor servicio a todos los bajoaragoneses, con mejores infraestructuras y con una unidad de cuidados intensivos”.

Precisamente por ese motivo y por los continuos retrasos que está experimentando la construcción del nuevo Hospital, el portavoz de los populares ha calificado como “muy tardía” la futura visita de la consejera de Sanidad. Según su consideración, “habría sido oportuno que hubiera venido al territorio mucho antes a escuchar las demandas de la ciudadanía”, con mayor motivo en estos momentos, en los que “aprovechando el parón podríamos haber introducido las mejoras de servicios que los ciudadanos vienen reclamando reiteradamente”.

“La consejera Repollés no ha venido a Alcañiz y no conoce de primera mano las demandas de los bajoaragoneses”, ha declarado, ya que “recibir en el Pignatelli al alcalde y a una concejal no es acudir a la capital del Bajo Aragón ni escuchar las opiniones de los ciudadanos. Tendría que haber visitado la ciudad antes, según se acordó en el pleno de principio de 2020 para dar cuenta a la ciudadanía del culebrón del hospital y para escuchar las opiniones de la población”, ha agregado.

Propuesta del Partido Popular

El Partido Popular recuerda que, desde que se tuvo conocimiento de la paralización de las obras, ha impulsado numerosas iniciativas para reclamar un incremento en las habitaciones individuales y también la reactivación de los trabajos de construcción. La última fue registrada en las últimas fechas para su debate en el pleno municipal e incluía la puesta en marcha de un circuito diferenciado para enfermedades infecciosas, aprovechando la experiencia que la pandemia del Covid-19 ha generado.

En palabras de Carbó, todas las iniciativas que pone en marcha el Partido Popular van encaminadas a “conseguir el mejor Hospital posible para Alcañiz y para el Bajo Aragón”. “Si no se hubiera paralizado el proyecto de 2015 hoy tendríamos un nuevo centro con la práctica totalidad de las habitaciones individuales”, ha complementado.

A las peticiones constantes de que se incrementen notablemente ese tipo de habitaciones, la consejera de Sanidad mostró de nuevo y de forma reiterada su negativa, justificada en un supuesto descenso poblacional en veinte años. Unas palabras que Carbó ha tildado como “inaceptables”, especialmente porque fueron pronunciadas por una persona “que ha nacido en el medio rural, que procede de uno de los territorios protagonistas de estas demandas y que pertenece a una formación que se considera luchadora contra la despoblación”.

Asimismo, el portavoz también ha hecho alusión a la última reclamación que ha formulado el Partido Popular: que el nuevo hospital tenga un circuito diferenciado para enfermedades infecciosas. “Tenemos que usar la experiencia que estamos viviendo ahora mismo para mejorar la atención sanitaria”, ha puntualizado.