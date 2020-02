El PP critica que Ventura siga «sin dar la cara» en Alcañiz

El PP denunció este jueves la «falta de transparencia, la opacidad y el silencio» del Gobierno de Aragón respecto a las obras del Hospital Comarcal más de dos meses después de que iniciara el expediente para la rescisión del contrato con OHL-Dragados.

En una rueda de prensa a pie de obra, los populares reclamaron de nuevo explicaciones a la consejera de Sanidad, Pilar Ventura; y mostraron su apoyo a los bajoaragoneses por sufrir las deficiencias del actual centro sanitario y la escasez de servicios como la UCI por la «falta de empatía» de DGA. Pidieron a la consejera que «deje de pisar la moqueta del Pignatelli» y salga a la calle trasladándose a Alcañiz para explicar in situ qué ocurre con la obra tal y como le reclama su grupo y todos los partidos que conforman el Ayuntamiento, que aprobaron a comienzos de mes una declaración institucional para que Ventura de explicaciones en un acto público en Alcañiz. Bajo el gobierno de PP-PAR en DGA y con la polémica del modelo de concesión público-privado ya hubo un acto en Alcañiz como el que ahora reclaman los populares al que asistió la por entonces directora generante del Salud, María Angeles Alcutén, ante un Palacio Ardid lleno.

Así lo manifestó la portavoz de Sanidad del Grupo Popular en las Cortes de Aragón, Ana Marín; quien estuvo acompañada por el también diputado autonómico Juan Carlos Gracia Suso; por el portavoz de la formación en el Consistorio alcañizano, Nacho Carbó; y por el futuro nuevo edil Miguel Ángel Estevan. Marín volvió a poner en duda si Ventura es la persona más adecuada para llevar la gestión de una materia tan importante como la sanitaria y reclamó que sea el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, el que se desplace a Alcañiz a dar explicaciones.

Respuestas que «no aclaran nada»

La parlamentaria también expuso las iniciativas de su grupo en las Cortes: la solicitud de un pleno monográfico que fue rechazado por el resto de grupos y una comparecencia de Ventura hace unas semanas- tanto a petición propia como del PP- que no convenció a los populares porque «se escudó en cifras, datos y leyes para no contestar a lo que nosotros le preguntamos y que entendemos que es lo que le preocupa a todos los bajoaragoneses». El PP también ha formalizado una veintena de solicitudes de información cuyas respuestas «tampoco han aclarado nada» porque «se han escudado constantemente en que hay intereses económicos de una tercera parte (la UTE OHL-Dragados) para no facilitar información».