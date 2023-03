El PP denuncia que la barredora de Alcañiz lleva dos meses averiada ante la «inacción» del equipo de gobierno

El Grupo Municipal del Partido Popular de Alcañiz ha denunciado que la barredora lleva dos meses averiada «sin que desde el equipo de gobierno se haya planteado ninguna solución para arreglarla» mientras se sigue pagando su alquiler. La adquisición vía renting de ese vehículo supone una inversión de 204.957 euros de las arcas municipales mediante sesenta pagos mensuales de casi 3.416 euros. El procedimiento empleado en su compra obliga a la empresa suministradora a sustituirla por otra cuando se produce una incidencia como la que se registró hace dos meses aunque, sin embargo, no ha sido así.

El portavoz de los populares en el Consistorio bajoaragonés, Miguel Ángel Estevan, ha lamentado esta situación y ha subrayado que el alcalde «está muy preocupado en aparecer en los medios de comunicación vendiendo proyectos futuros y ha olvidado las necesidades de los ciudadanos, que demandan y merecen un Alcañiz limpio». Califica su labor al respecto como de una «dejadez absoluta» y ha exigido soluciones «inmediatas».

«Merecemos un alcalde que defienda a nuestra ciudad y que, ante situaciones como las que estamos viviendo, ponga soluciones urgentes encima de la mesa», ha recalcado. En lugar de eso, Estevan ha lamentado que la «única preocupación» de Urquizu es su «supervivencia política» a partir del 28 de mayo.

Una legislatura «mejorable»

El portavoz de la oposición en el consistorio alcañizano ha sido muy crítico con la gestión del equipo de gobierno durante la presente legislatura. La ha valorado como «mejorable» y ha justificado esta consideración en que «no podemos hablar de grandes proyectos concluidos en cuatro años, ni de la mejora de nuestra ciudad y tampoco de resolver los problemas que tienen nuestros vecinos».

«Están fiando todo a grandes anuncios en las últimas semanas cuando la realidad habla de un equipo de gobierno que ha sido incapaz de poner remedio a las dificultades de nuestra ciudad, que no ha sido sensible con la situación que hemos vivido, que no ha bajado los impuestos todo lo que debería para ayudar a las familias y al comercio de la ciudad, o que es incapaz de defender Alcañiz en todos los foros e instituciones», ha subrayado Estevan.