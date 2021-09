El PP denuncia en Cuencas Mineras «olvido y falta de gestión» y reclama el Convenio de Transición Justa

El presidente del PP aragonés, Luis María Beamonte, en su visita este jueves a la Comarca de Cuencas Mineras -acompañado por el presidente provincial, Joaquín Juste- ha denunciado la «falta de tejido productivo» en la Comarca y ha vuelto a reclamar el convenio de Transición Justa prometido para la zona.

“El Gobierno del señor Lambán y el Gobierno de España a su vez no hacen otra cosa que hacer anuncios; anuncios que después no se concretan en nada”, ha dicho Beamonte, en su comparecencia ante los medios, denunciando que un año después del cierre de la central térmica de Andorra, «ni el Gobierno de España ni el Gobierno de Aragón han dado pasos para reindustrializar la comarca», ha recalcado. Ha recalcado, además, que «hubo mucha prisa por cerrar y por anunciar la llegada de empresas» pero no se han hecho avances al respecto, ha declarado el representante del PP desde el polígono industrial ‘Cuencas Mineras’, en Montalbán.

Para el PP es “una ofensa” que ese convenio de Transición Justa siga sin llegar, al igual que lo sucedido con las ayudas del plan Miner 2013-2018 para proyectos que han quedado “absolutamente descontextualizados” y que se enfrentan en 2021 a una “readaptación de todos esos procesos”. Según ha afirmado el presidente provincial Joaquín Juste. La propuesta del PP para esta zona incluye, además del

mencionado convenio de Transición Justa, una política económica global de colaboración con el sector privado que permita una recuperación «segura y certera».

«Intento de blanqueo tras la mesa de la infamia»

“Pedro Sánchez ha querido utilizar Aragón y a los aragoneses para blanquear lo que ha sido una vergüenza de diálogo con quienes quieren romper y fracturar el modelo de convivencia que nos dimos los españoles”. Así se ha referido el presidente del PP Aragón, Luis María Beamonte, al “verdadero objetivo” de la visita a Zaragoza este jueves del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y ha definido este acto como un “intento de blanqueo” tras la mesa de diálogo que tuvo lugar el miércoles en Barcelona.

Beamonte ha lamentado que el presidente aragonés, Javier Lambán, haya accedido a ese “blanqueo” con la excusa de la candidatura conjunta de Aragón y Cataluña para los JJOO de invierno. No obstante, Luis María Beamonte ha reiterado el apoyo sin fisuras del PP a esta iniciativa, enfatizando una vez más que ambas Comunidades Autónomas «deben tener el mismo peso». “Donde tiene que decirle Pedro Sánchez a sus dirigentes que se va a acudir en igualdad de condiciones es en Cataluña”, ha advertido Beamonte, que ha mostrado su disconformidad con que la candidatura olímpica de 2030 quedase fuera del orden del día de la mesa de este miércoles en Barcelona.

“Pedro Sánchez viene a intentar rebajar la tensión que genera esa mesa de diálogo”, ha afirmado el presidente de los ‘populares’ aragoneses, quien ha afirmado que «es muy triste» que el presidente Lambán esté apostando por un proyecto -los JJOO de Invierno- y tenga pendientes obras en algunas estaciones que las necesitan, detallaba Beamonte, a lo que se suma el cierre de Candanchú.

Los representantes del PP han recorrido las localidades de Montalbán y Muniesa y han mantenido una reunión con los alcaldes de la zona.