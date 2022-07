El PP denuncia la inexistencia de un convenio de Transición Justa para Andorra

El presidente del PP Aragón, Jorge Azcón, ha denunciado este miércoles, durante una visita al polígono PEAN de Andorra, que después de dos años del cierre de la Central la villa minera sigue sin contar con un convenio de Transición Justa que sirva como respaldo para la reactivación económica del territorio.

En su intervención, Azcón ha recordado que han pasado ya tres años desde que la ministra Teresa Ribera asegurara en 2018 que no autorizaría el cierre de la Central hasta que no hubiera un plan de transición que compensara las graves pérdidas que este ocasionaría, una condición que «no se ha cumplido en absoluto». «En febrero de 2020 a esto se unió el presidente del Gobierno de Aragón, Lambán, quien dijo que iba a haber un convenio que se anunciaría para marzo de ese mismo año. La realidad es que cuatro meses después lo que hacía era cerrar la Central de Andorra. Es evidente que el Gobierno de España y de Aragón no le están diciendo la verdad a los andorranos», añadió Azcón.

Para el también alcalde de Zaragoza, el desmantelamiento que se ha llevado a cabo en torno a la Térmica sirve de ejemplo para demostrar que «el PSOE aragonés ha vuelto a hacer lo de siempre cuando se topa con los intereses del PSOE nacional: decir una cosa y hacer la contraria», ya que Lambán pidió en varias declaraciones el acuerdo, «pero en las Cortes, cuando el PP presentó una iniciativa en mayo de 2021 exigiendo ese convenio de transición al Gobierno de Sánchez, fue él mismo quien votó en contra».

Estos incumplimientos de la oposición, según defendió, ponen en evidencia unas consecuencias que el Partido Popular ya advirtió cuando solicitó retrasar el cierre de la Central y alargar su vida útil hasta 2030 ideando un plan de transición que se adecuara realmente a la realidad del municipio. «Ahora quienes tienen que pagar las consecuencias son los vecinos de Andorra. Hay que darles una previsión de cuándo se va a aprobar el convenio, no es justo que se les esté utilizando y mintiendo, especialmente mientras tienen que presenciar la posible reactivación de otras centrales como la de As Pontes en Galicia».

Azcón mostró su apoyo a estas posibles reaperturas que llegan en un momento en el que la guerra de Ucrania ha puesto de relieve la importancia de garantizar una soberanía energética diversificada. En el caso de Andorra la reapertura ya no es una opción, lo que «demuestra que ha habido mucho más postureo que razón de fondo a la hora de tomar las decisiones en Andorra, municipio que se ha utilizado para dar una falsa imagen de defensa del medio ambiente».

Ante esta situación actual, el grupo popular exige que el convenio de transición que se traducirá en nuevas inversiones y la creación de nuevos empleos se convierta por fin en una realidad. En su visita a Andorra, el presidente del PP estuvo acompañado por diversos miembros del partido en la localidad y de otros municipios cercanos como Alcorisa. Todos ellos mostraron su total apoyo las reclamaciones.