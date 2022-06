El PP y Elijo Andorra piden mantener la chimenea de la Central Térmica

El grupo popular y Elijo Andorra presentaron en el pleno extraordinario de este miércoles una moción a través de la que solicitaron el mantenimiento de la chimenea de la Central Térmica de Andorra. En ella pidieron que la chimenea se declare como Bien Industrial y que se paralice cualquier trámite y gestión encaminado a su derribo al tratarse de «un emblema para la localidad y también para la provincia de Teruel».

Este fue el punto que más se debatió durante el transcurso de la sesión. Los representantes de ambos grupos políticos, Antonio Donosos, de Elijo Andorra, y Silvia Quílez, del PP, explicaron que presentaban dicha moción tras comprobar que gran parte de los ciudadanos del pueblo se oponen al derrumbe de esta infraestructura. El resto de partidos mostró su acuerdo en cuanto a la visión de la chimenea como un emblema para Andorra, pero señalaron que para su mantenimiento deben estudiarse varias cuestiones como puede ser el coste anual que ello supondría.

Los grupos recalcaron que en caso de mantener esta infraestructura previamente deberían barajar cuales serían los usos que se le podría llegar a dar a esta construcción para que genere beneficios y fuera rentable. No obstante, también señalaron que aunque se encontraran otras alternativas, el Ayuntamiento tampoco podría llegar a ser el titular de la chimenea al no poder hacerse cargo de estos costes.

Por su parte, Antonio Donoso remarcó que en esta moción no se indica que la titularidad vaya a ser, en ningún caso, del propio ente municipal y que, de aceptarse, sería el Gobierno de Aragón el que calcularía los costes y las posibilidades que existen para mantener esta estructura. En la votación, la moción obtuvo siete votos a favor y se abstenían los cinco concejales del PSOE.

Presentación de presupuestos y actuaciones

Tras el pleno extraordinario, se celebró una audiencia pública en la que los miembros de la corporación presentaron los presupuestos y las actuaciones que se tiene previsto realizar durante este 2022. Esta audiencia pública es un acto participativo y abierto a la ciudadanía en la que se realiza la presentación de las cuestiones más significativas para la localidad. El Presupuesto Municipal 2022 se someterá a votación en el Pleno del Ayuntamiento de Andorra en las próximas semanas.

En dicha audiencia, el alcalde, Antonio Amador, destacó que el presupuesto para este 2022 supera los 10 millones de euros, y recalcó que aunque estos salgan a mitad de año se está a tiempo de realizar importantes inversiones.

También indicó que el capítulo de inversiones dispondría de una cifra superior al del anterior presupuesto. Amador incidió en que se van a utilizar propuestas plurianuales del plan de inversiones y lo ejemplificó con la inversión en las mejoras del Polideportivo Municipal, indicando que la mejora podrá realizarse contando con estos presupuestos y los del próximo año.

Entre las actuaciones destacables se encuentra la adquisición de terrenos adyacentes al polígono PEAN para la implantación de nuevas empresas interesadas en instalarse en la zona, tal y como explicó Juan Ciércoles, concejal de Industria, Empleo, Promoción y Contratación. También incidió en seguir con la promoción de los polígonos para que las empresas se interesen por asentarse en los terrenos municipales. De hecho, aseguró que en el cementerio municipal se licitaría la fase nivel 1 del parquin y se empezarían los trabajos para la construcción de un crematorio, además de la adecuación de una zona de nichos antigua.

Por otra parte, Joaquín Bielsa, concejal Urbanismo, Obras y Servicios, Ferias y Festejos, priorizó seguir trabajando en la mejora del servicio del agua, para lo que ya se ha avanzado. Supondrá un beneficio a los vecinos y un importante ahorro para las arcas municipales.

También hizo hincapié en otras obras como la ampliación del almacén de la Brigada Municipal y la renovación de herramientas, además de la mejora del parque móvil tratando de adquirir vehículos eléctricos que supongan menos gastos de mantenimiento y sean más adecuados a estos tiempos. Por otra parte indicó que se haría una remodelación de la calle La Loma y la avenida Teruel, además de las calles adyacentes a la avenida Deportiva.

En cuanto a la renovación de los elementos de los parques infantiles, se habló del parque de la Estación y de convertir el campo de los Salesianos en una zona verde de juegos y esparcimiento para todos los públicos, además de mejorar el acceso y evitar que sea una zona cerrada. También dijo que se seguiría renovando las papeleras y se instalarían fuentes en más zonas de la localidad. Y por último, en el capítulo de obras apuntó que se trabajaría en la adecuación y rehabilitación del edificio de la antigua comarca para que pueda albergar diversos servicios municipales.

Esther Peirat, concejal de Comercio Local, Autónomos y Emprendimiento, Concejalía Seguridad y Movilidad, insistió en que se mejoraría la seguridad y que ya se está resolviendo el proceso de oposición para que se cubran las nuevas plazas de policía local. En cuanto al área de comercio, anunció que se seguirían promoviendo líneas de ayuda para incentivar el comercio local y se volverán a realizar nuevas campañas de bonos para potenciar las compras en los comercios de la localidad, además de organizar ferias con el objetivo de dinamizar el comercio local.

Mercedes Baselga, concejal de Acción social, se comprometió a seguir trabajando en el Proyecto de Andorra Ciudad Saludable y continuar su labor de la mano de todas las partes implicadas en este proyecto. Asimismo destacó que se seguiría prestando el apoyo a todas las asociaciones que hay en la localidad para ayudarlas y darles la visibilidad que merecen.

Algunas de las otras posibles actuaciones tienen relación con cuestiones comentadas por Andrés González, el concejal de Deportes, quien hizo referencia a que la inversión más importante de su concejalía será la mejora del Polideportivo Municipal, que se construyo en el año 83 y requiere de una renovación en diversas instalaciones. Entre otras múltiples cuestiones, también se tiene previsto cubrir las pistas de Pádel municipales para que se puedan utilizar durante todo el año.

La sesión plenaria también estuvo ocupada por otros puntos del día. El primero que se sometió a votación consistía en la revocación del acuerdo de aprobación VI Pacto de Personal Funcionario del Ayuntamiento. Este sexto pacto, que afectaba al personal funcionario del Ayuntamiento,fue aprobado en el pleno de junio del pasado año. Tras remitirse para su publicación por parte de la Delegación del Gobierno en Aragón, solicitó la modificación, subsanación de errores o anulación de algunos de los puntos que componían este pacto, en un plazo de un mes. Al no procederse a esta petición, el VI Pacto de Personal no fue publicado, por lo que no se podía poner en funcionamiento, de aquí la decisión, tomada en una de las mesas de negociación con los sindicatos celebrada el pasado mes de mayo, de anular este VI Pacto y continuar hasta la negociación de uno nuevo con la aplicación del V Pacto de Personal Funcionario.

La revocación del acuerdo de pleno en el que se aprobó el VI Pacto supone también la aprobación de todos los anexos del mismo, así como la Modificación de la RPT de funcionarios del Ayuntamiento de Andorra ya que nunca se ha llegado ni a aplicar, ni a publicar. Este punto fue aprobado por unanimidad.

El siguiente punto que se trató en esta sesión extraordinaria versaba sobre la admisión o exclusión de dos licitadoras al contrato del servicio de limpieza de edificios y dependencias municipales. En este, los integrantes votaron de forma unánime a favor de la propuesta lanzada por la mesa de contratación de admitir la oferta de la licitadora Multianau S.L y excluir a Adda Ops S.A por no haber presentado una justificación suficiente a lo que se le había solicitado desde la mesa de contratación.