El PP exige que el nuevo pliego de transporte sanitario urgente «no perjudique todavía más» la sanidad del medio rural

La portavoz de Sanidad del PP en las Cortes de Aragón, Ana Marín, ha exigido este miércoles al Ejecutivo de Lambán que «rectifique» y evite la eliminación de 15 ambulancias en el nuevo pliegue de condiciones de transporte sanitario urgente, una reducción que «afecta de lleno» al medio rural. «Meses y meses denunciando la difícil situación del transporte sanitario urgente en Aragón, tanto por parte de los profesionales como por parte del Partido Popular, pero el Gobierno de Aragón calla, hace oídos sordos y en los nuevos pliegos se permite reducir en 15 las ambulancias que prestan servicio en nuestro medio rural», ha denunciado Marín. No será hasta el 1 de marzo cuando se publicarán los nuevos pliegos para la adjudicación del transporte sanitario urgente, por lo que el Gobierno de Aragón «está a tiempo», ha recalacado.

La portavoz de Sanidad del PP ha recordado que en lo últimos meses ha habido «demasiados casos» en los que la falta de personal y de medios ha generado «graves problemas» en el territorio, tanto en la provincia de Huesca como en la de Teruel, con situaciones «muy complicadas». Entre otros incidentes se refirió a la atención prestada en el accidente ocurrido este pasado fin de semana en Híjar, que se saldó con un motorista herido grave. «El médico que estaba de guardia solicitó al 061 una UVI y como no estaba activada enviaron la Soporte Vital Básica, por lo que el médico tuvo que dejar su puesto de trabajo y acompañar al enfermo hasta un centro hospitalario», ha relatado Marín, recalcando que estos incidentes «no son ejemplos aislados».

Ha indicado asimismo otros casos en Ayerbe, Binéfar, Huesca o Teruel en los que «el esfuerzo de los profesionales ha sido fundamental». «Todo esto pasa sin que el Gobierno de Aragón actúe, sin que entienda que es necesario que el servicio de ambulancias funcione debidamente, porque la vida de todos nosotros puede depender en un momento determinado de una ambulancia”, ha denunciado.

Marín rechaza la actitud del Gobierno de Lambán porque «la falta de gestión, de atención y resolución por su parte, deriva en un empeoramiento de la situación cada vez mayor». Por ello, la portavoz de Sanidad del PP ha vuelto a pedir el cese de la gerente del 061, porque «hace falta una persona que sepa gestionar, que sepa resolver los problemas y poner fin a esta situación».

«No puede empeorar más el servicio»

Por toda esta situación, la diputada del PP ha señalado «que lo que no puede ocurrir con los nuevos pliegos es que empeore más el servicio y se convierta en una dificultad añadida para la sanidad del medio rural». En este sentido, además de insistir en la necesidad de que no se eliminen las 15 ambulancias previstas, ha señalado que debe atenderse «la demanda de los profesionales para que se active la presencialidad en su puesto de trabajo y no la localización como sigue manteniendo el Gobierno de Aragón».

«Los profesionales llevan pidiendo presencialidad y alertando del peligro de la localización, porque no son solo los 15 minutos que ellos tienen para activarse sino también el tiempo de desplazamiento, por ello volvemos a pedir al Gobierno de Lambán que escuche a los profesionales, rectifique y saque unos pliegos en condiciones, que es de lo que se trata y que es su obligación», ha afirmado Ana Marín que ha anunciado que el PP presentará iniciativas en las instituciones provinciales, comarcales y locales, encaminadas a “evitar que se cometa una nueva injusticia con el medio rural.