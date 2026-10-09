El PAR acuerda unirse a las listas del PP para el 29-N: «Queremos ofrecerles a nuestro votantes una opción de centro, moderada y aragonesista»

EEl Partido Aragonés dará su apoyo al Partido Popular para las elecciones generales del 29-N. El Comité Ejecutivo ratificó la propuesta en la reunión que mantuvo este jueves en Zaragoza. El partido despeja, al menos de forma puntual, las dudas sobre su continuidad tras salir el pasado mes de febrero del Parlamento autonómico.

El dirigente aragonesista Alberto Izquierdo ha dejado abierta la posibilidad de que algunos representantes del PAR puedan incorporarse a las candidaturas del PP, aunque ha rebajado las expectativas sobre su posición en las listas. «Veremos si el acuerdo después se transforma en que algún compañero pueda ir en listas, no en puestos de salida, por supuesto, sino de una forma testimonial», ha señalado. Izquierdo también ha rechazado que la coalición con el Partido Popular pueda diluir la identidad del Partido Aragonés, una de las cuestiones que suscita debate ante su acercamiento al PP. «Aquellos que tienen miedo a las asociaciones, a los trabajos en equipo, es que tienen dificultades de identidad», ha afirmado. En este sentido, ha insistido en que no teme perder su sentimiento aragonesista por concurrir junto a otra formación política porque, según ha subrayado, «el PAR es algo más que unas siglas».

Otras voces del territorio, como Marta Sancho, alcaldesa de Alloza, han asegurado que esta decisión permite ofrecer a los votantes una opción de centro, moderada y aragonesista a la que votar. Igualmente, la turolense defiende que el PAR y el PP se han presentado juntos «en prácticamente todas las elecciones generales recientes».

Si bien la propuesta contó con una amplia mayoría, no se ratificó por unanimidad y en la votación también se contabilizaron cuatro votos en contra y cuatro abstenciones. Aun así, Sancho apela a «la democracia interna de cada partido» y ha asegurado que cada representante será libre de apoyar o no la campaña.

En este sentido, según pudo saber La COMARCA, antes de la reunión de la Comisión Ejecutiva, que este jueves reunió en Zaragoza a sus 25 miembros, había voces discordantes con la propuesta que aseguraban que el anuncio había sido «sorpresivo» y se había conocido a través de las redes sociales.

Una propuesta del propio Izquierdo

La propuesta que el Comité Ejecutivo ratificó este jueves llegó por parte del propio Alberto Izquierdo. En declaraciones a Cadena SER Aragón, el propio presidente aseguró que su intención era «no fragmentar los votos». «Es importante que, en Aragón, por un puñado de papeletas, no deje de salir un diputado que pueda condicionar las mayorías de nuestro país en una dirección que no queremos», defendió.

El propio Izquierdo defendió que la propuesta también se da entre las agrupaciones de izquierdas. «De la papeleta única de la que algunos en la izquierda hablan, también tenemos que hablar desde la derecha», defendió, y añadió su intención de «dar a los aragoneses de centroderecha un lugar de referencia al que votar».

Las elecciones municipales quedan paradas

Aunque el comité ratificó el acuerdo con el PP para las elecciones generales, el partido no adelanta si la situación puede variar de cara a las elecciones municipales. «Tanto para nosotros como para los partidos más grandes, los preparativos para las municipales han quedado pausados y no será hasta después de las generales cuando pongamos en marcha la maquinaria para valorar la situación en los ayuntamientos», ha explicado la primera edil de Alloza. El Partido Aragonés tiene todavía una importante representación en los ayuntamientos del Bajo Aragón Histórico.

Cabe recordar que fuentes del partido confirman que el mayor inconveniente al que se enfrenta la formación de cara a las generales no es de apoyos, sino económico, por la importante pérdida de fondos que supone la salida del Parlamento aragonés y que dificulta enormemente la posibilidad de volver a presentarse en solitario.

Rechazar una coalición

Ante las propuestas que tanto CHA como Teruel Existe han presentado esta misma semana para formar una coalición aragonesista y a la que también estaban invitados «los representantes del PAR que quedaran huérfanos tras el convenio con el PP», el propio Izquierdo ha sentenciado que «nadie que alguna vez haya pertenecido al Partido Aragonés puede acercarse a algo que se parece a Izquierda Unida o Podemos. Ni ellos mismos saben lo que son», ha concluido.