El PP pedirá en las Cortes un estudio para la puesta en marcha de una UCI en Alcañiz

El Grupo Popular en las Cortes de Aragón ha registrado este jueves una Proposición no de Ley en la que reclaman realizar un estudio para la puesta en marcha de una UCI en el actual Hospital sin esperar a la finalización y apertura del nuevo centro.

Tal y como destaca el PP en nota de prensa, el Bajo Aragón ha demandado tradicionalmente la instalación de Unidad de Cuidados Intensivos para poder disponer de una atención sanitaria pareja al del resto de hospitales de la comunidad, que sí cuentan con ese servicio. Una carencia que, en semanas como las que se han vivido, ha quedado demostrada que debe ser resuelta a la mayor brevedad posible.

Por ese motivo y con el firme convencimiento por parte de la portavoz de Sanidad del Grupo Popular en las Cortes de Aragón, Ana Marín, de que Alcañiz “debe contar con una UCI en el actual hospital”, han registrado una Proposición no de Ley en la que instan al Gobierno regional a que realice un estudio sobre la posible implamentación y puesta en marcha de esta instalación en las actuales instalaciones del hospital alcañizano o en edificios anejos. Una solicitud que debería materializarse en un plazo máximo de tres meses y que, según el texto de los populares, debería ir acompañado de una memoria económica.

“No podemos esperar a que se terminen las obras del nuevo hospital que están paralizadas y cuyo horizonte no es nada halagüeño”, ha subrayado la diputada turolense para reclamar que “apuesten decididamente por un servicio que todos los bajoaragoneses demandan porque sino tienen que desplazarse más de cien kilómetros o por tiempo de más de una hora para poder disponer de UCI”. Para Marín se trata de una cuestión de “voluntad política”: “si quieren pueden buscar alternativas para que el hospital de Alcañiz no sea el único de Aragón sin ese servicio fundamental”.

Por ese motivo ha presentado esa propuesta que “desea” que cuente con el respaldo de todas las fuerzas políticas del arco parlamentario aragonés. “La salud de los aragoneses no puede ser un arma arrojadiza y lo que tenemos que fomentar es el consenso, la mejora del servicio, la garantía de calidad muy especialmente en el medio rural y la resolución de aquellas reivindicaciones que consideramos justas como es la de todos los bajoaragoneses”, ha explicado Marín.

Hacer frente al coronavirus

España y Aragón, al igual que otros territorios del mundo, están sufriendo durante estas semanas los efectos de una pandemia sin precedentes causada por la propagación del Covid-19. Una alerta sanitaria en la que se ha puesto a prueba los sistemas de salud y que ha dejado constancia para la diputada aragonesa que “nuestros profesionales han tenido una conducta ejemplar y han dado lo mejor de sí mismos para hacer frente a una realidad muy complicada, asumiendo unos riesgos para su salud que en ningún momento tendrían que haber tenido”.

No obstante, Marín ha resaltado que “también ha quedado constancia de las deficiencias que posee la Sanidad aragonesa en cuanto a infraestructuras” y que “se ejemplifica a la perfección” con el hospital de Alcañiz. “En pleno siglo XXI es de justicia dotar a los aragoneses de una atención sanitaria acorde a nuestros tiempos y en Alcañiz no es posible no por sus profesionales, que son magníficos, sino porque tienen una importante carencia de instalaciones que debemos resolver de forma inmediata”, ha complementado.

También ha destacado que “la crisis sanitaria del Covid-19 ha demostrado la importancia de disponer de este servicio en el Bajo Aragón para garantizar la mejor atención a todos los ciudadanos”.

Por esos motivos y ante las posibles necesidades que pueden surgir en el futuro, especialmente en lo que a la pandemia del Covid-19 hace referencia, Marín ha justificado la presentación de esta Proposición no de Ley, ya que “tenemos que estar preparados, ser previsores con los sucesos que pueden ocurrir en el futuro y ser conscientes de que necesitamos de todos los medios personales y materiales a nuestro alcance para poder afrontar todas las situaciones que puedan surgir, por complicadas que éstas sean”.