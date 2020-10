El PP pide 3,5 millones para salvar la hostelería y el ocio nocturno de Aragón

El PP de Aragón y Teruel reclamó este lunes más implicación de los gobiernos con la ciudadanía que está sufriendo la crisis económica y sanitaria derivada de la pandemia. Creen que «es la hora de los gobiernos» y de que las instituciones «estén con la gente y con aquellos que más están sufriendo las consecuencias de la pandemia.

«Llevamos muchos meses en los que los españoles están dando lo mejor de ellos mismos para ayudar a frenar el covid y lo que está pendiente es que los diferentes gobiernos, además de pedir todos esos esfuerzos a los ciudadanos, empiecen a preocuparse de ellos, de los sectores productivos afectados, y comiencen a convocar ayudas porque es complicado mantener su negocio sin tener prácticamente ningún ingreso», especificó el diputado autonómico Juan Carlos Gracia Suso este lunes en rueda de prensa.

Como portavoz de Comercio y Turismo del Partido Popular en las Cortes de Aragón ayer propuso al Gobierno autonómico la activación de una línea de ayudas de 3,5 millones de euros a fondo perdido para los autónomos y pymes de bares y ocio nocturno. «El sector de la hostelería no puede seguir asumiendo los gastos de sus negocios si no reciben algún tipo de ayuda por parte del Gobierno de Aragón. Es prácticamente imposible tener un bar, una cafetería o un restaurante abierto durante estos días si no se recibe algún tipo de ayuda por parte de DGA».

La propuesta, que los populares quieren que se debata lo antes posible en el parlamento regional, consta de cinco acciones concretas para cubrir los gastos ordinarios o de mantenimiento de este tipo de pequeños negocios. El texto de la proposición no de ley plantea la subvención del 80% del pago del alquiler del local o de la cuota de los préstamos hipotecarios o personales si se trata de la compra del inmueble desde que se vieron obligados a cerrar temporalmente, o el 30% de estos pagos si sufrieron restricciones de aforos.

En segundo lugar ayudas del 80% para el pago de suministros energéticos, servicios de telecomunicaciones y primas de seguro si cerraron totalmente y el 30% en estas partidas si sufrieron restricciones de aforo.

Por último el Partido Popular reclama subvencionar el 50% del coste de las mamparas protectoras, dispositivos de control de aforos, de temperaturas y cualquier otro gasto relacionado con la seguridad sanitaria originado desde la entrada en vigor del estado de alarma en marzo.

Son propuestas que, en opinión de Gracia Suso, encajan en el ámbito competencial de la administración autonómica y pretenden ofrecer una respuesta positiva frente a la «inacción» del gobierno autonómico con este sector. «Tiene todas las herramientas necesarias para convocarlas de urgencia. Ahora se van a empezar a reunir y puede haber ayudas, ¿qué han hecho a lo largo de estos siete meses?», se pregunta el diputado alcañizano.

«Vigilantes ante los PGE»

En cuanto al ámbito estatal, el PP de Teruel a través de su diputado y alcalde calandino, Alberto Herrero, realizó este lunes en Alcañiz un llamamiento a toda la sociedad turolense para que «la moderación, el sentido común y las ideas firmes» obtengan un respaldo mayoritario «a través de la única opción que actualmente lo defiende, el Partido Popular». Para Herrero, el desarrollo del debate de la moción de censura de VOX dejó claro que «la única alternativa clara a un proyecto fallido como el de Pedro Sánchez es el que encarna Pablo Casado».

También advirtió que el PP estará vigilante para que en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 que se aprobará previsiblemente este martes estén todos los proyectos que necesita la provincia para su desarrollo: la A-68, la N-330, la banda ancha, el FITE y el futuro de Andorra tras el cierre de la Central Térmica.