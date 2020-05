El PP pide un impulso al Plan 300×100 para «acabar con la brecha digital»

El Partido Popular reclama que se le dé la máxima importancia a la extensión de la conexión a Internet por todo el territorio nacional, muy especialmente en el medio rural y en provincias como la de Teruel, afectadas por la despoblación. Por ello ha solicitado al Gobierno español un impulso definitivo al Plan 300×100 para “acabar con la brecha digital”.

El PP ha destacado que la alerta sanitaria que está viviendo el país ha traído también aparejada la necesidad de desarrollar e impulsar el teletrabajo y las conectividades digitales para poder garantizar el funcionamiento de un buen número de actividades económicas que se han visto seriamente afectadas por el confinamiento. Una fórmula que ha permitido que variados proyectos empresariales hayan podido continuar con su labor.

La petición se ha materializado a través de una Proposición No de Ley en el Congreso de los Diputados que recoge cuatro solicitudes concretas que para el diputado turolense, Alberto Herrero, son “imprescindibles en el momento presente”. Se trata de solicitar la publicación inmediata de la convocatoria de las ayudas previstas para el 2020, la negociación con las autoridades europeas para que las partidas de 2021 puedan estar disponibles en el segundo semestre de este año, el impulso de los proyectos ya adjudicados y que no han culminado, además de declarar como actividad esencial cualquier trabajo que sea necesario para concluir y poner en marcha los correspondientes a los ejercicios 2018 y 2019, además de los que se adjudiquen en este año.

“No tenemos tiempo que perder y debemos sentar las bases para que nuestro país y la provincia de Teruel disponga de las mejores conexiones posibles para desarrollar proyectos empresariales, generar empleo y evitar que una buena idea, una iniciativa dinamizadora, no se implante porque no disponga de las condiciones adecuadas para iniciar su actividad y para ser competitivo en este mercado tan cambiante”, ha recalcado el diputado del PP.

Para Herrero, “la crisis del coronavirus ha dejado claro también la importancia del teletrabajo y de Internet para garantizar la igualdad de oportunidades y también el empleo”, por lo que reclama “no dejar atrás al medio rural y a la provincia de Teruel”. “Necesitamos que el proyecto que en su día presentó Mariano Rajoy en nuestra capital no solo no se ralentice, sino que se acelere y que se evite la tentación de reducir la capacidad de los 300 megas a todo el territorio, como ya ha sucedido”, ha advertido. Es decir, que se “dé un acelerón definitivo” a la implantación del Plan en lugar de lo que sucede en el presente, que “vive una paralización casi absoluta”.

Nueva realidad

Herrero ha defendido la necesidad de adaptarse ante esta «nueva realidad que le está tocando vivir a la sociedad española» y contemplar este momento como “una oportunidad para extraer de ese cambio algo positivo para nuestras vidas presentes y futuras”. En otras palabras, ha puesto de manifiesto que es “más que probable” que, una vez finalizado el estado de alarma, “la digitalización de aquellas actividades que antes realizábamos con desplazamiento físico sean repensadas para aprovechar las nuevas tecnologías”.

En ese contexto, ha complementado, “necesitamos Internet, buenas conectividades y un ancho de banda suficiente como el que promovía el Plan 300×100”. Y en esas reclamaciones, ha recalcado, “la España rural no puede esperar”, sino que “tiene que tiene que situarse a la cabeza porque no hay ciudadanos de primera categoría y de segunda, por lo que tampoco debe haberlo en la extensión de la conexión digital”.

Una nueva realidad en la que Herrero considera que es “imprescindible” trabajar por “eliminar la brecha digital que existe entre el ámbito rural y urbano”. Para conseguirlo, ha asegurado, “los poderes públicos tienen que potenciar y promocionar las posibilidades de la digitalización en el mundo rural” y hacerlo en sectores como “los servicios de salud en línea, teleformación, teletrabajo, sistemas de producción y gestión de la energía, y también desarrollando los negocios de los emprendedores y empresas del sector rural en áreas como la agroalimentación o el turismo”. “Que nuestros pueblos formen parte de la aldea global”, ha reclamado.