El PP pide que se ponga solución a los continuos problemas de los autobuses de Alcañiz

El grupo municipal del Partido Popular denuncia que el servicio municipal de transporte urbano en la ciudad Alcañiz está viviendo «unos días muy complicados«. La avería de los vehículos y la «inacción del equipo de gobierno» ha provocado que la capital bajoaragonesa estuviera varias jornadas sin ningún autobús que realizara ese servicio fundamental para la ciudadanía, muy especialmente para los más mayores según explica en nota de prensa.

El Grupo Municipal del Partido Popular ha instado al equipo de gobierno a que “pongan solución de manera inmediata”. Así se ha manifestado el portavoz de la formación, Nacho Carbó, que ha declarado que “no puede permitirse que no circule en Alcañiz ni un autobús urbano”.

Se trata de una realidad que para el portavoz “no debería de tener cabida”, menos aún en “un Alcañiz moderno como el que nos vende continuamente el equipo de gobierno”. Para Carbó, “gestionar esta ciudad no debe ser lanzar únicamente mensajes publicitarios a bombo y platillo en los medios de comunicación y las redes sociales”, sino que “hay que apostar por ser eficiente”, lo que se demuestra “no dejando caer servicios como el transporte urbano”.

“Lo que nunca puede pasar es que el servicio quede paralizado”, ha añadido, poniendo como ejemplo las dos legislaturas pasadas en las que “nunca se produjo una situación como la vivida la pasada semana”. “Cuando se sucedieron averías, fue el propio Ayuntamiento de Alcañiz el que recurrió a empresas privadas para que pusieran al servicio de la ciudad un vehículo y los ciudadanos no se quedaran sin el transporte urbano”, ha complementado.

Precisamente por ese motivo, los populares han reclamado soluciones a un problema sobre el que ya empezaron a trabajar al final de la legislatura pasada. Según ha declarado, “apostamos por redirigir el servicio hacia su externalización porque se trata de uno que debe estar prestado por profesionales en la materia”.

“En este caso creemos que es bueno que haya una empresa especializada al frente del transporte urbano porque el ayuntamiento no es el más experto en gestionar una red urbana”, ha aclarado Carbó, que también ha manifestado que, a pesar de no ser la opción defendida por el Partido Popular, “nunca hemos votado en contra del cambio de la flota de autobuses mediante renting para la prestación del servicio por parte del consistorio”.

Ni un minuto más con autobuses obsoletos

Por su parte, el concejal ‘popular’, Ángel Espés, miembro de la Comisión de Promoción Económica, ha mostrado también su malestar y ha instado al equipo de gobierno a la adopción de medidas “urgentes” para que la ciudad cuente con un “servicio de calidad”.

“Alcañiz no puede seguir ni un minuto más con autobuses obsoletos que generan un sobrecoste a las arcas municipales por las numerosas averías que sufren y que, además, son menos respetuosos con el medio ambiente que los nuevos vehículos”, ha precisado. También ha afeado al equipo de gobierno su tardanza en la renovación de la flota mediante la modalidad de renting, decisión adoptada por los nuevos rectores, porque “desde el mes de noviembre en el

que se presentó ese pliego no tenemos más novedades y seguimos contando con unos vehículos que no prestan el servicio y nos cuestan mucho dinero”.



“La compra de estos autobuses era una prioridad para el actual equipo de gobierno, pero ha pasado casi un año y los alcañizanos seguimos sin tener soluciones”, ha lamentado el portavoz de los ‘populares’ en la capital bajoaragonesa.

Aunque el PP apuesta por la externalización del servicio, “fórmula que está presente en casi todas las ciudades que disponen del transporte urbano”, ha aclarado Espés, lo que solicitan urgentemente son “soluciones” a la realidad que está viviendo Alcañiz.