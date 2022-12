El PP presenta otra moción del transporte sanitario en pleno y pide que Sira Repollés acuda a Alcañiz

El Partido Popular va más allá y pide la presencia en el territorio de la misma Consejera de Sanidad, Sira Repollés en relación con la polémica por el nuevo contrato de transporte sanitario urgente. En una rueda de prensa simultánea a la reunión de Gerencia, en frente del Hospital de Alcañiz, la portavoz de Sanidad en las Cortes de Aragón, Ana Marín, el presidente provincial, Joaquín Juste, y el portavoz de la Junta local de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, pidieron este lunes al Gobierno de Aragón la «rectificación urgente» de los pliegos.

El Grupo Municipal ha presentado una moción en el pleno ordinario del Ayuntamiento de Alcañiz este martes en la que solicitan que las ambulancias Soporte Vital Básico y la UVI estén operativas las 24 horas de los 7 días de la semana; así como que la consejera de Sanidad, Sira Repollés, acuda a un Consejo de Ciudad extraordinario para que «dé las explicaciones oportunas que le están demandando todos los bajoaragoneses». «El alcalde sigue defendiendo que el pliego es mucho mejor, cuando sabemos que no es verdad », ha incidido Miguel Ángel Estevan. “Quitar servicios no ayuda a que las familias se queden a vivir en el medio rural”, ha resaltado por su parte el máximo responsable de los ‘populares’ en la provincia, Joaquín Juste.

Allí han insistido en que las mayores preocupaciones de los turolenses son “disponer de servicios y de trabajo” y por esa razón ha afeado que el Gobierno de Aragón “reduzca la calidad de vida” de nuestra provincia. “Todos los que vivimos en Teruel necesitamos seguridad y eso lo conseguimos sabiendo que si nos ponemos enfermos nos van a atender con urgencia y rapidez”, han recalcado, para subrayar la importancia de modificar el pliego del transporte sanitario urgente.

Al presidente de Aragón le han criticado que “siempre que renuevan o modifican algo es para reducir o quitar servicios en nuestra provincia” y ha mostrado su “cansancio” en que se produzca este hecho de manera reiterativa. Más todavía cuando el Ejecutivo regional cuenta con 2.000 millones de euros más de presupuesto que el último ejercicio del Partido Popular en 2015. “Con ese dinero no se pueden quitar ambulancias, sino que hay que mejorar los servicios y no perderlos”, han agregado los representantes del Partido Popular.

Ejecución presupuestaria

A las puertas del hospital de Alcañiz, Ana Marín ha explicado que la ejecución del nuevo centro hospitalario en junio, último dato del que dispone, alcanza el 35%. Un porcentaje muy alejado del que debería haberse rebasado para cumplir el compromiso del Gobierno de Aragón de concluirlo en 2023, ya que “no solo hay que acabar con la edificación, sino que también hay que dotarlo”.

Para justificar esta situación, la portavoz de Sanidad ha hecho un repaso de la ejecución presupuestaria de los últimos ejercicios. Así, mientras en 2019 se disponían de 9,5 millones de euros y solo se ejecutó 1,5 millones; en 2020 se contemplaron 22 millones y se gastaron 90.000 euros; en 2021 únicamente

se invirtieron 6,5 millones de los 16,5 millones previstos; y en 2022 se han dejado de ejecutar hasta 11 millones de euros.

También ha puesto su atención sobre la situación en la que se encuentra el transporte sanitario urgente y ha reclamado que siga al servicio del ciudadano 24 horas al día porque “no elegimos cuando nos ponemos enfermos, ni el momento en el que podemos necesitar una ambulancia para salvarnos la vida”. Una petición que se une a la que ha formulado el Colegio Oficial de Médicos y que critica a su vez que la

UVI vea recortado su horario y que no disponga de médicos los fines de semana y días festivos. “Pedimos al presidente Lambán que diga la verdad y que haga alarde de esa sensibilidad que dijo este sábado que tenía con respecto a nuestra provincia porque eso no se demuestra reduciendo los días y horas de atención de todos los consultorios locales, cerrando los puntos de atención continuada, no dotando al hospital actual de Alcañiz de una incubadora que tan necesaria fue hace unas semanas con el caso que vivió un pequeño que casi pierde su vida o pretendiendo quitar ocho ambulancias del medio rural”, ha especificado.