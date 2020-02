El PP reclama a las instituciones apoyo tras el paso de Gloria

El Partido Popular reclama la implicación de todas las administraciones públicas para ayudar a los afectados por el temporal Gloria. Así se desprende de la propuesta que los populares presentarán para su debate en el próximo pleno ordinario de la institución, previsto para el próximo jueves 27 de febrero.

Todo ello, explicaron, un mes después de que la provincia de Teruel viviera los efectos del temporal Gloria, que dejó más de 100 litros por metro cuadrado en pocas horas en numerosas poblaciones después de haber caído un metro de nieve. Los populares aludieron a un gran número de localidades afectadas e instalaciones municipales dañadas, además de naves donde se desarrollan labores industriales, granjas, caminos y cultivos. Explicaron que han transcurrido ya varias semanas en las que los damnificados no tienen certeza alguna sobre si van a recibir ayudas y, en caso afirmativo, del importe de las mismas.

«Hemos solicitado, desde un primer momento, al Gobierno central y al autonómico que ningún afectado por las nevadas se quede sin ayudas para reparar los daños y para volver a la normalidad de sus vidas», explicó el portavoz del Partido Popular y alcalde de Valderrobres, Carlos Boné, quien añadió que hacía extensible esa solicitud a la propia institución provincial para que «colabore» en aquellas cuestiones en las que los ejecutivos nacional y regional no vayan a actuar.

Según se recoge en el texto de la propuesta presentada por los populares, y basándose en los datos remitidos por el Gobierno de Aragón, en total 115 municipios de la provincia remitieron afecciones causadas por la borrasca. Unas incidencias entre las que estaban los 7 millones de euros en daños que había cuantificado Andorra, los 4 millones de euros de Valderrobres y los 2 millones de euros de Cantavieja. Así, añadieron, hasta más de un centenar de localidades, principalmente ubicadas en las comarcas del Matarraña, Bajo Aragón, Cuencas Mineras y Jiloca.



Transcurrido este tiempo, Boné solicitó a los gobiernos central y regional que «dejen el silencio» e instó a dar respuestas a todos los afectados. «Es tiempo de poner en marcha las ayudas de las que ya gozan otros territorios del país, de que los afectados sepan cuál va a ser la colaboración de las administraciones si es que la van a tener y que la vida de todos los damnificados pueda volver a la normalidad», añadió Boné. De lo contrario, advirtió, los municipios estarán expuestos a seguir perdiendo población con unos habitantes que hasta hace poco tenían un sustento económico y ahora, explicó, ven con dificultades el futuro.

El portavoz del Partido Popular aprovechó para reclamar «medidas excepcionales a una situación excepcional» como la vivida durante el temporal de enero. Exigió, asimismo, que las actuaciones se desarrollen por parte de todas las administraciones de manera «rápida, eficiente y coordinada».

Asimismo, los populares reclaman al Gobierno de España que ponga en marcha y abone a la mayor brevedad posible las ayudas. Desde el prisma regional, solicitan que el ejecutivo aragonés complemente las ayudas con otras líneas y no únicamente con créditos a interés cero. «De poco sirven estas propuestas cuando una buena parte de los que podrían recibirlas no van a disponer de la posibilidad de devolverlas porque su actividad económica se ha parado por completo o sus recursos no son elevados», concluyó Boné.