El PP retoma las conversaciones con Vox, TE y el PAR para formar un gobierno «de amplia base» y descarta la repetición electoral

El presidente del Partido Popular de Aragón, Jorge Azcón, ha ratificado este martes que mantiene su pretensión de formar un Gobierno de Aragón de «amplia base» para lo que va a retomar las conversaciones con «los tres partidos políticos que, tras las elecciones autonómicas, expresaron su deseo de contribuir a la gobernabilidad de la comunidad autónoma durante la primera ronda de contactos», Vox, Teruel Existe y el PAR.

«No cabe ninguna alternativa a que la investidura del próximo presidente de Aragón sea la del presidente del Partido Popular de Aragón», ha apuntado. «La gobernabilidad vamos a buscarla teniendo en cuenta que debe ser un Gobierno de amplia base, que aporte estabilidad y defienda los intereses de Aragón, la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía», ha añadido. «No descarto ningún escenario de futuro. Mis preferencias no han cambiado y no descarto ningún escenario de gobernabilidad«, ha subrayado en una comparecencia ante los medios de comunicación.

«Esta misma mañana llamaré a los tres presidentes de las tres formaciones que manifestaron que querían favorecer la gobernabilidad. Descartamos, en cualquier caso, la repetición electoral», ha concretado. Jorge Azcón ha recordado que «esta mañana se ha abierto el proceso de traspaso de poderes».

Calendario de reuniones para el traspaso de poderes

La Comisión de Traspaso de Poderes celebrada este martes en las Cortes ha fijado un calendario de reuniones por áreas que se desarrollará el próximo viernes. Así lo ha explicado en rueda de prensa el diputado popular Roberto Bermúdez de Castro que ha señalado que este primer encuentro se ha desarrollado en un «ambiente de absoluta normalidad».

Así, los diputados del Grupo Parlamentario Popular que forman parte de esta Comisión, Roberto Bermúdez de Castro y Fernando Ledesma, se reunirán el viernes con los consejeros en funciones. En primer lugar tendrá lugar el encuentro de trabajo con los consejeros relacionados con el área económica y también de las áreas de Agricultura y Medio Ambiente. Posteriormente, será el turno de Sanidad, Educación y Servicios Sociales. Bermúdez de Castro ha explicado que tanto Vertebración como Industria ya facilitaron la información necesaria para el traspaso de poderes.