El PP de Teruel valora los resultados electorales de Madrid como un avance de lo que sucederá a nivel nacional

Los resultados de las elecciones autonómicas de Madrid son un avance de lo que sucederá en las próximas generales. Así lo consideran en el Partido Popular en la provincia de Teruel desde donde este viernes en un acto de valoración en Alcañiz denunciaron además la última subida de impuestos que plantea el gobierno central. Las medidas que ha tomado la comunidad de Madrid en pandemia se han reflejado en los resultados electorales.

“La gente ha entendido que es el momento del cambio”, dijo el diputado nacional Alberto Herrero, que añadió que el PP vuelve a ser el partido referente a nivel nacional. “Hoy estamos en la oposición pero tenemos la vista clara en La Moncloa para volver al gobierno más pronto que tarde”, señaló, con el objetivo de “ayudar a las familias que se están quedando muy dañadas por la pandemia”.

En palabras de Herrero, lo sucedido este martes en Madrid es la prueba de que los madrileños “han dicho basta” a la labor de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que se ha caracterizado por poner en marcha políticas “regresivas, de confrontación y removiendo el pasado”. Se produjeron unos resultados que, añadió, “no han sentado nada bien” al PSOE, ya que “prueba de su mal perder, han tardado menos de 24 horas en anunciar ese hachazo fiscal a todos los españoles y a las familias de clase media y baja”.

Consideran que ha llegado el momento del cambio desde una provincia que sigue a la espera. «Después de 35 meses de gobierno de Sánchez no hay ningún proyecto de los que se prometieron para la provincia de Teruel. No hay Transición Justa, la A-68 «que tenía partidas comprometidas por el ejecutivo de Mariano Rajoy y hoy “están paralizadas», hay gravamen para los agricultores de fruta de hueso que también se verán afectados por la subida de impuestos que anuncian como la del gasoil», añadió. En cuanto a las medidas tomadas en la pandemia, han sido «demasiado rígidas» y muchos hosteleros han tenido que cerrar, además de que «no han ayudado en nada a ninguno de los sectores económicos». «En una situación de crisis de pandemia hemos visto como no han acertado en ninguna de las medidas, en más, cuando han rectificado han acertado», añadió.

Prensa en mano, el senador turolense Manuel Blasco, denunció la subida de impuestos que plantea el Gobierno, además del pago por el uso de autovías y carreteras. «En la provincia de Teruel hay 1.068 empresas de transporte, de las que aproximadamente la mitad están en el Bajo Aragón. Un frutero que vaya cada día a Tarragona, Castellón o Valencia a comprar le va a costar en torno a 1.200 euros al mes».

Especialmente crítico fue con este anuncio realizado posteriormente a los comicios por los socialistas y centrado en una subida notable de impuestos, en “línea contraria” a lo que se está produciendo en el resto de Europa. “Qué cara más dura tienen para informar el día 5 de mayo, un día después de las elecciones, que se va a tener que pagar por el uso de las autovías y las carreteras”.

“Hay una alternativa a esa manera de actuar de la izquierda y la encarna el Partido Popular y Pablo Casado”, recalcó Blasco, anunciando que lo que hará la formación que representa cuando lleguen al gobierno será bajar impuestos. «Si un autónomo de cualquiera de nuestros pueblos tiene dinero lo ahorrará o lo gastará y cuando lo gaste estará pagando impuestos con el IVA y si le va bien a su negocio, seguirá pagando impuestos. Si le quitas ese dinero antes, es imposible», reflexionó.

Como contraste a esta manera de actuar de la izquierda, el senador del PP afeó al PSOE que en estas circunstancias tienen “el gobierno más amplio y caro de toda la democracia”. Un hecho “muy preocupante” porque “están planteando políticas de gasto y no de ahorro”, que “endeudarán a nuestros hijos y también nietos”.

El senador recordó que los avances de la provincia se dieron con el PP y con Santiago Lanzuela en particular. «Motorland, pistas de esquí o alternativas empresariales en la reconversión de las cuencas mineras con una empresa de 500 empleos como es Casting Ros», entre otras cosas.