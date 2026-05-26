Los Premios Asadicc cumplen 25 años reconociendo la solidaridad en el Bajo Aragón-Caspe

Los Premios Asadicc alcanzan sus Bodas de Plata reconociendo el compromiso social de entidades, empresas y personas con las personas con discapacidad. La asociación celebrará la gala de este año el próximo 5 de junio en el Teatro Goya de Caspe y con tres nuevos galardonados: Camping Taïga Lake Caspe, Panificadora Llombart S.L. y Coordinadora Aragonesa de Voluntariado. Tres entidades que han contribuido "a construir una sociedad más inclusiva y en un aniversario en el que ponemos en valor el camino recorrido y que reafirma el propósito de Asadicc: avanzar en la concienciación social y en la eliminación de barreras físicas y mentales especialmente en el entorno rural", destaca el presidente, José Manuel Jariod.

En este aniversario, la asociación mira al pasado con orgullo, pero también al futuro "con responsabilidad". Este año coinciden además dos fechas muy significativas: el 20 aniversario de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia". "Son dos avances fundamentales que marcaron un antes y un después en el reconocimiento de derechos, pero que también nos recuerdan que todavía queda camino por recorrer. Especialmente en todo aquello relacionado con la autonomía personal, donde aún debemos seguir trabajando, destinando recursos e impulsando oportunidades y apoyos reales para que las personas puedan decidir sobre su propia vida con libertad, dignidad e igualdad, también en el medio rural", incide el presidente.

La gala de la asociación estará presentada por dos buenas amigas de la asociación, Cinta Garrido

Vidiella y Laura Samper Ralfas, quien también es la coordinadora de Asadicc. La actuación artística de este año será de danza inclusiva y estará a cargo del grupo 'Orgullo Disca', dirigido por Marina Joven y Virginia Bernabéu. Como es habitual, el acto estará subtitulado para personas con dificultades auditivas.

Premiados

Los premios de Asadicc se estructuran en tres categorías. En 'Compromiso', el reconocimiento ha sido para camping Taïga Lake Caspe por su colaboración con el servicio de ocio y tiempo libre de Asadicc, especialmente, a través de su apoyo continuado a las colonias de verano. El galardón en 'Inclusión' ha recaído en la Panificadora Llombart S.L. por su apuesta por incorporar en su plantilla a personas con discapacidad, demostrando que la inclusión en el ámbito laboral "aporta valor al conjunto de la organización y la sociedad. Por último, el premio al 'Sensibilización' ha sido para la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado para reconocer su labor en la promoción de la solidaridad, la participación social y la sensibilización sobre la importancia de construir una sociedad más inclusiva.