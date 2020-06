Preocupa el exceso de cigüeñas en la iglesia Santa María de Alcañiz

En Alcañiz, hace poco más de dos décadas que llegaron las primeras cigüeñas a colonizar la ciudad. Primero fue la torre de la iglesia del Carmen, y le siguieron antenas en la avenida de Aragón, la chimenea del hospital, la torre de Telefónica, la cúpula de la iglesia de Atrivm y la Torre Gótica de Santa María la Mayor.

Poco a poco la población de estas aves ha ido en aumento en la Ex-colegiata de Alcañiz donde en estos momentos se contabilizan 33 nidos de estas zancudas. La cigüeña blanca es un ave monógamo que se empareja para toda la vida y sus crías regresan tras pasar los tres primeros años de juventud en tierras africanas a su lugar de nacimiento para reproducirse.

En los últimos cinco años han colonizado la fachada del templo alcañizano y más de la mitad de los nidos se pueden ver en sus cornisas. Nidos de grandes dimensiones que aumentan de peso cada año y que provocan desprendimientos de palos que caen al suelo. El párroco de Alcañiz, Pablo Roda, se muestra preocupado. «Todos los días recogemos gran cantidad de palos en los exteriores, es una plaga, no sabemos bien como detener esta nidificación. La parroquia tiene un seguro de responsabilidad civil pero no cubre los daños causados por animales. Rezo todos los días para que no ocurra un accidente puesto que es un lugar muy transitado y una de las ramas le puede hacer mucho daño a una persona.»

La solución no es fácil puesto que por cada nido que se quite hay que poner una plataforma para que hagan otro. Existen métodos para ahuyentarlas pero se necesitarían miles de euros. Ya se han elaborado varios presupuestos pero hasta la fecha no se ha llevado a cabo ninguno. Según Roda, «el gran tamaño de la nave hace imposible colocar pinchos gigantes teniendo que picar en la piedra, sería como colocar una peluca al templo. Cada año nacen en esta iglesia más de un centenar de nuevas cigüeñas, imaginaros que todas quieren anidar aquí.»

Suciedad en la calle donde los excrementos llenan aceras y coches aparcados, deterioro del templo con riesgo de desprendimientos y posibilidad de accidentes entre los personas que transitan por la calle. Tres razones que preocupan mucho y que se están convirtiendo en un problema serio en Alcañiz.