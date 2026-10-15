Reclaman fortalecer las redes de apoyo entre mujeres para fomentar el liderazgo rural

«Si las mujeres no se quedaran en los pueblos y emprendieran allí, tarde o temprano, acabarían desapareciendo». «Hay que cambiar la mirada y darse cuenta de que, si otros lo consiguen, nosotras también podemos. Necesitamos redes de apoyo». Estas fueron algunas de las reflexiones que se pusieron sobre la mesa en el marco del Día Internacional de la Mujer Rural celebrado ayer en Technopark de la mano del Instituto Aragonés de la Mujer, la Fundación Aragón Emprende, el Gobierno de Aragón y el Instituto Aragonés de Fomento.

En la provincia de Teruel el 47% de las personas que emprenden son mujeres y está demostrado que se crean más negocios en los pueblos pequeños que en la ciudad, sin embargo, sigue faltando una red y mayor apoyo para consolidarlos. Bajo el lema ‘Mujeres rurales: tradición, innovación y futuro’ se desarrolló el Día Internacional de la Mujer con diferentes mesas y la presentación del proyecto ‘Trama’. La primera presentada por Mapi Soriano contó con la Jessica Fernández, directora gerente Fundación Aragón Emprende e Inmaculada de Francisco, directora del Instituto Aragonés de la Mujer. «Llevamos ya tiempo trabajando para impulsar proyectos en el mundo rural y nos dimos cuenta de que teníamos más liderados por mujeres que por hombres en el medio rural, pese a las dificultades añadidas . También que ellas tenían necesidades y peculiaridades diferentes, muchas relacionadas con el liderazgo», defendió Jessica Fernández, directora de Fundación Aragón Emprende.

«Es clave generar asociacionismo en los pueblos y encontrar a personas en la misma situación» Inmaculada de Francisco. Directora del IAM «Nos dimos cuenta de que las mujeres emprendedoras tienen necesidades diferentes» Jessica Fernández. Directora gerente Fundación Aragón Emprende «Tenía un trabajo estable en Zaragoza con el que podría haberme jubilado, pero no era mi estilo de vida» Sonia Montero. Fundadora ‘Studio Mostaza’ «Decidí tirarme a la piscina porque tarde o temprano quería hacerlo. Estoy muy bien en Andorra» Reyes Portero. Fundadora ‘Reyes Studio’

Ambas coincidieron en que todavía las mujeres siguen encontrando obstáculos que los hombres en el medio rural y que, además de la desigualdad existe una dispersión geográfica que tampoco ayuda. «Es clave generar asociacionismo en los pueblos y encontrar a personas en la misma situación que tu para que puedas apoyarte», dijo la directora del IAM.

Precisamente, en línea misma línea, presentaron su último proyecto ‘Tramas’. Se trata de un programa que busca promover el liderazgo femenino y fortalecer el tejido económico y socios de Teruel. En el mismo, las madrinas son el eje central, ya que son mujeres que ya han pasado por este proceso y pueden aportar experiencia, ideas y conocimiento a las ahijadas. «Gracias a ‘Tramas’ pueden conocer otros casos que ya han pasado por la misma situación que ellas hace unos años. Las madrinas son la urdumbre y las ahijadas la tramas. Juntas entretejen los hilos hacia un futuro mejor», explicaron.

Se desarrollarán tutorías individuales, talleres grupales y también acompañamiento por parte de las madrinas para avanzar y aprender a través de formación. El objetivo es «ayudar a impulsar proyectos y producir un impacto real en el territorio». «Está abierto a cualquier mujer, tanto a aquellas que empiezan ahora el camino como las que ya lo hicieron hace unos cuantos años», remarcaron.

La jornada sirvió para presentar el proyecto ‘Tramas’ con el que se pretende crear redes entre mujeres. / A.Z

«Queremos vivir aquí»

La primera jornada en Technopark sirvió de base para conocer experiencias reales y entender la forma en la que trabajan las mujeres desde el mundo rural. En este sentido, se contó con dos perfiles muy diferentes del territorio. El papel de madrina lo ejerció Sonia Montero, alcorisana que desde hace nueve años se dedica a la producción de contenido gastronómico desde Alcorisa y Reyes Portero, la ahijada desde Andorra con su proyecto ‘Reyes Studio’.

Ambas han decidido apostar por quedarse a vivir en el pueblo y emprender desde allí. Una de las razones fundamentales es el arraigo y estar cerca de la familia. «Tenía un trabajo estable en Zaragoza con el que podría haberme jubilado allí y ascender, pero no era el tipo de vida que me gustaba, ni el tipo de empleo», recuerda. La alcorisana ya realizaba pequeños encargos a instituciones hasta que se dio cuenta de que podía vivir de ello, mientras lo compaginaba con otros proyectos. Volvió a Alcorisa y en 2020 fue cuando decidió crear ‘Studio Mostaza’.

Reyes también comparte una historia similar, ya que después de haber estudiado diseño gráfico e ilustración en Zaragoza y conseguir trabajo allí, decidió volver a Andorra. «Yo quería estar en Andorra y vivir en el pueblo con mi familia. Di el paso hace casi un año y medio», explica.Regresar al pueblo siempre fue una idea que pasaba por la cabeza. «Todo el día estaba nombrado Alcorisa y por algo seria», dice Montero. «Tarde o temprano tenía que hacerlo y decidí tirarme a la piscina y me ha salido bastante bien», defiende Portero.

Uno de los aspectos positivos de tener que salir fuera a estudiar les ayudó a las dos a «ser mucho más resolutivas». «Empiezas de cero muy pronto y en la capital te ves obligado a espabilar. Muchos de tus compañeros siguen viviendo con sus padres y te das cuenta de que tú eres completamente autónoma durante la semana», reflexionó Portero.

Más jornadas

La cita de ayer fue la primera jornada para presentar el proyecto ‘Trama’. Ahora, se organizarán encuentros durante los siguientes cuatro meses en los que participarán las madrinas y ahijadas de forma presencial, además de formato podcast. La próxima tendrá lugar en Alcorisa (27 de octubre), Calanda (4 de noviembre), Calamocha (19 de noviembre) y Molinos (10 de diciembre). Las conclusiones se compartirán en un encuentro final el 14 de enero que servirá para compartir impresiones y seguir creando comunidad.

El encuentro estuvo inaugurado por la directora del IAM, Inmaculada De Francisco, del alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, y del director de TechnoPark Motorland, Daniel Urquizu. «Las mujeres son claves para el desarrollo de la provincia de Teruel y queremos lanzarles un mensaje de que las instituciones siempre van a estar allí», dijo Estevan. «Queremos construir juntos la provincia y las puertas de Technopark siempre van a estar abiertas, tenéis aquí vuestra casa. Queremos agradeceros el trabajo que realizáis de forma diaria», expreso Urquizu. Todo se pudo seguir a través de streming.